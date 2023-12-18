基隆潮境保育區零星點狀油污 市府已大致刮除
基隆市潮境保育區日前出現油汙，經市府派員前往查看，僅有零星點狀油污沾附在潮間帶，現已大致刮除完畢，基隆市政府後續也會嚴密監控海域污染情形。
海洋委員會海洋保育署自1日起陸續接獲通報，多個縣市岸際發現油污，包括台東縣綠島柚子湖、屏東縣九鵬海岸、宜蘭縣大里海蝕平台磯釣場岸際、新北市鼻頭角公園、基隆潮境潮間帶等。
基隆市政府產業發展處副處長鄭永陽今天晚間接受中央社記者電訪表示，產發處12月初接獲通報油污可能隨洋流從東部海域漂到基隆沿海，立即啟動應變機制，備妥攔油索、吸油棉等除油物品，並嚴密監控潮境、大武崙沙灘及漁港海域污染情形。
鄭永陽說，市府8日獲報潮境保育區出現油污，經派員前往查看，僅有零星點狀油污沾附在潮間帶，油污現已大致刮除完畢，市府並協助海保署人員採樣，以利後續確認污染來源。
鄭永陽表示，基隆各漁港及海域目前並未出現大規模污染物，後續如發現大量油污，市府會積極採取因應措施，避免污染擴散。
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