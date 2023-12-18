宜蘭頭城海岸油污不斷 縣府持續清理
宜蘭縣頭城鎮大里海蝕平台附近的礁石，10日起出現油污附著，縣府當時認為18日前就可清除完畢，但近日油污不斷隨海浪持續漂來，預估還要多日才能恢復原貌。
台灣北部、東部、南部5縣市海岸從1日起陸續接獲油污通報，海保署運用科技工具循線追查，目前仍在蒐集證據，也未查獲海上船舶偷排狀況。
宜蘭縣環保局今天表示，10日頭城鎮大里海蝕平台附近的礁石上也出現油污附著，範圍較大，南北直線範圍約400公尺，寬約40公尺，獲報後已派員清理，還有志工協助，當時預估18日前可處理完畢。
環保局指出，近日油污不斷隨海浪漂來，原本預定清理完工日需延後，明天將持續派人處理，但20日受東北季風增強影響，岸際風浪變大，恐危及清理人員，因此20日起將暫停作業，待後續風浪緩和後再持續作業。
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