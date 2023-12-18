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宜蘭第二處心衛中心揭牌 提供縣民每年4至6次免費諮商

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
員山社區心理衛生中心今天揭牌，提供溪北地區及大同鄉民眾的心理諮商服務。記者戴永華／攝影
員山社區心理衛生中心今天揭牌，提供溪北地區及大同鄉民眾的心理諮商服務。記者戴永華／攝影

宜蘭多雨，容易讓人憂鬱，宜蘭縣第2處社區心理衛生中心今天在員山鄉揭牌啟用，占地面積近80坪的寬敞空間，以服務溪北地區及大同鄉民眾為主，縣民每年可以有4至6次免費諮商，中心未來定期舉辦心理健康、壓力調適等講座，守護民眾身心靈健康。

員山心衛中心位於員山路一段省道旁，員山鄉農會對面的2樓建築，原本是員山鄉戶政事務所，戶政所搬到樓下後，留下的空間做為社區心理衛生中心，內有心理諮商室、多功能活動室與會議室等。去年縣府在羅東鎮設置羅東心理衛生中心服務溪南地區民眾，當時宜蘭市議員莊淑如即開口爭取，盼衛生局在溪北地區也設一處，如今終於實現。

今天由縣長林姿妙、議長張勝德與衛生福利部長官等人共同揭牌，縣衛生局日前舉辦「心靈秘境，畫筆點亮」徵畫及票選活動，林姿妙頒贈獎狀給12名優選作者，鼓勵精神病友發揮創意、建立自信，展現生命活力。

議長張勝德表示，資訊快速發達，人際網路互動更加綿密，使得人們身心壓力增大，如今能夠透過心衛中心相關領域的專家，以細心、耐心及同理心提供病友專業服務，為生活注入心能量，讓幸福在此延伸。

衛生局長徐迺維指出，除了羅東及員山，另規畫再增設1處社區心理衛生中心，除了聘任專業心理師、護理師、職能治療師及關懷訪視員、社工等專業人力外，還會提供縣民每年4至6次免費諮商，定期舉辦心理健康、親職、壓力調適、伴侶關係等主題講座。

對於有服務需求的病友，心衛中心會定期派員關懷訪視，透過專業、可近性服務，成為守護大家心理健康的「好厝邊」。員山鄉社區心理衛生中心服務專線03-9220885（您幫幫我）；羅東鎮社區心理衛生中心服務專線03-9513880（我應聲幫幫您）。

員山社區心理衛生中心的室內空間寬敞。圖／衛生局提供
員山社區心理衛生中心的室內空間寬敞。圖／衛生局提供
縣長林姿妙體驗沙畫曼陀羅活動。記者戴永華／攝影
縣長林姿妙體驗沙畫曼陀羅活動。記者戴永華／攝影
員山社區心理衛生中心今天揭牌，提供溪北地區及大同鄉民眾的心理諮商服務。記者戴永華／攝影
員山社區心理衛生中心今天揭牌，提供溪北地區及大同鄉民眾的心理諮商服務。記者戴永華／攝影
康復之家的學員進行沙畫曼陀羅團體活動，縣長林姿妙上前鼓勵。記者戴永華／攝影
康復之家的學員進行沙畫曼陀羅團體活動，縣長林姿妙上前鼓勵。記者戴永華／攝影
員山社區心理衛生中心的室內空間寬敞。圖／衛生局提供
員山社區心理衛生中心的室內空間寬敞。圖／衛生局提供
心理衛生中心的諮商室。記者戴永華／攝影
心理衛生中心的諮商室。記者戴永華／攝影
員山社區心理衛生中心今天揭牌，提供溪北地區及大同鄉民眾的心理諮商服務。記者戴永華／攝影
員山社區心理衛生中心今天揭牌，提供溪北地區及大同鄉民眾的心理諮商服務。記者戴永華／攝影

衛生局 羅東 宜蘭

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