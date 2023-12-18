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台東1200名長輩納入智能照顧 戴上智慧手環可定位求救

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
「偏鄉社區智能整合健康照顧」計畫今天啟動，明年元旦起，成功鎮與長濱鄉兩地篩選1200名長輩加入試辦計畫，阿美族長輩在簽約儀式上試戴手環，很煩惱以後她的行蹤都會被老公掌握。記者徐白櫻／攝影
「偏鄉社區智能整合健康照顧」計畫今天啟動，明年元旦起，成功鎮與長濱鄉兩地篩選1200名長輩加入試辦計畫，阿美族長輩在簽約儀式上試戴手環，很煩惱以後她的行蹤都會被老公掌握。記者徐白櫻／攝影

台東長濱鄉老人比26％、成功鎮 23％，提早進入超高齡社會。衛福部台東醫院在兩地執行「偏鄉社區智能整合健康照顧」計畫，篩選1200名長輩配戴智慧手環，可以定位求救，傳輸至雲端監測各項健康數值。衛福部次長王必勝今天主持啟動儀式，預計試辦2年，總經費3600萬元，若成功推廣至其他偏鄉。

衛福部次長王必勝、立委陳瑩見證下，台東醫院院長王蘭福、成功鎮長謝淑貞及長濱鄉長李光蘭在成功鎮原住民文物館簽訂合作計畫。院方指出，智慧手環主動監測血氧、心跳、脈搏，也可結合到宅訪視，進行肌力、血壓或衰弱評估等項測試，資料傳送至雲端平台彙整儲存。

此外，智慧手環內建GPS定位系統，若長輩有走失疑慮，透過定位可以知道有無離開安全防護網，一旦觸動緊急呼叫紐，24小時勤務中心會有專人確認長輩情況。

王必勝表示，花蓮豐濱執行成效受肯定，已有長輩利用手環緊急呼叫救回一命；台東試辦計畫納入長濱鄉500 人、成功鎮700人，總人數約1200人。收案過程中會收集多項健康數據，提早發現長輩失能。

王也說，花東地區幅員寬廣，長者白天出去田野或海邊，家人聯絡不容易，若臨時身體不舒服，手環可以派上用場，期待智能示範計畫成功，進一步推廣至全台其他偏鄉地區。

長濱鄉長李光蘭說，長濱是全台東高齡人口比最高的地區，以前羨慕豐濱長輩可以加入試辦計畫，現在不用再羨慕別人。阿美族阿嬤則開玩笑說「以後出門老公都會掌握行蹤，有點麻煩！」。

「建構台東偏鄉地區社區智能整合健康照顧試辦計畫」今天啟動，部東醫院與成功鎮及長濱鄉首長簽約，衛福部次長王必勝（左一）及立委陳瑩（右一）參與簽約儀式。王必勝允諾若，示範計畫成功，未來會推廣至其他偏鄉地區。記者徐白櫻／攝影
「建構台東偏鄉地區社區智能整合健康照顧試辦計畫」今天啟動，部東醫院與成功鎮及長濱鄉首長簽約，衛福部次長王必勝（左一）及立委陳瑩（右一）參與簽約儀式。王必勝允諾若，示範計畫成功，未來會推廣至其他偏鄉地區。記者徐白櫻／攝影
「建構台東偏鄉地區社區智能整合健康照顧試辦計畫」今天啟動，未來成功鎮與長濱鄉將篩選1200名長輩加入試辦計畫。記者徐白櫻／攝影
「建構台東偏鄉地區社區智能整合健康照顧試辦計畫」今天啟動，未來成功鎮與長濱鄉將篩選1200名長輩加入試辦計畫。記者徐白櫻／攝影
「建構台東偏鄉地區社區智能整合健康照顧試辦計畫」啟動後，納入計畫的長輩配戴手環，健康數據會傳輸至雲端。記者徐白櫻／攝影
「建構台東偏鄉地區社區智能整合健康照顧試辦計畫」啟動後，納入計畫的長輩配戴手環，健康數據會傳輸至雲端。記者徐白櫻／攝影

長輩 台東 偏鄉

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