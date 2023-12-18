台東生育補助再加碼 首胎可領4萬元

減輕育兒家庭負擔，台東縣政府今天宣布，2024年起生育補助再加碼，首胎由去年的3萬元調高至新台幣4萬元，縣長饒慶鈴歡迎年輕父母再努力，為台東增加人口。

饒慶鈴今天在「好孕再加碼」記者會中宣布，台東縣生育補助費用自2024年1月1日起再加碼，調升為第1胎每人補助4萬元、第2胎每人補助4萬5000元、第3胎（含以後者）每人補助5萬元，2024年1月1日後出生的嬰兒都能受惠新規定。

饒慶鈴指出，依據今年初內政部公告全台各縣市出生人口數，2022年台東縣全年出生人口數為1405人，與2021年相比增加了89個寶寶，台東縣是全台唯一呈現正成長的縣市；而今年繼續維持正成長，1月至11月份出生人口數與去年同期相比增加了35人，顯見台東推動育兒友善環境的政策有所成效，也受到縣內家庭的肯定。

饒慶鈴表示，自上任後關懷產婦媽媽們的辛勞，陸續開辦免費育兒指導到宅服務，以及經濟弱勢的產婦月子餐補助，廣獲好評；另搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全台首創類公共化政策使公私托收費一致等。

去年起將首胎生育補助大幅調升至3萬元，今年10月也將新生兒專屬的生日禮盒改版升級，更符合新手爸媽需求，明年再將首胎生育補助加碼至4萬元，期盼建構安心懷孕、願生能養的友善環境。

台東縣政府民政處說明，生育補助新制適用2024年1月1日後出生的嬰兒，並在台東辦理出生登記或初設戶籍，且父母其中一方須設籍台東滿6個月，家長應自新生兒出生後60日內持身分證和印章，向戶籍地戶政事務所確認並提出申請。