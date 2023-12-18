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台東催生 首胎補助加碼到4萬

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

今天是「國際移民日」，台東縣有4600餘名新住民，縣府昨為新住民辦慶祝活動，邀請新住民家庭聚餐同歡；縣長饒慶鈴表示，明年起台東新生兒補助又加碼，第1胎由原本3萬元調升至4萬元，拜託現場能生的媽媽再生1胎，讓台東小朋友愈來愈多。

台東新住民主要來自大陸、越南、印尼及菲律賓等地，縣府昨在享溫馨辦移民節暨國際移民日慶祝活動，邀請新住民友誼聯誼會、多元移民關懷協會等團體成員到場，主辦單位安排民族服裝表演、多元時裝秀及北越、菲律賓特色舞蹈等節目。

饒慶鈴、議長吳秀華、立委劉櫂豪及移民署台東縣專勤隊等單位人員到場交流，現場設置留影照相區及提供明信片寄送服務，可手寫明信片傳送祝福給家鄉親友。

饒慶鈴：能生的再生1胎

「拜託各位姊妹，能生的再生1胎！」饒慶鈴說，台東生育補助明年起加碼至全國最高4萬元，未來若有新姊妹加入台東大家族，也請多宣傳，讓台東小朋友愈來愈多、愈來愈有活力。

台東縣是去年全台唯一新生兒出生數正成長縣市，2021年新生兒1316人、2022年1405人，縣府今年9月已預告，明年元旦起，第1胎生育補助將由現行3萬元加碼至4萬元，民政處今天辦「好孕再加碼」記者會，說明相關補助方案。

台東 移民署 新住民

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