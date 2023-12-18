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宜蘭耶誕燈車遊行 20日起登場

聯合報／ 記者戴永華王思慧／連線報導

接近年底，耶誕節過完就是跨年，花蓮縣政府元旦上午8時30分在七星潭辦升旗健走，有機會獲限量冰箱及千元禮券。蘭陽則是愈夜愈美麗，宜蘭各鄉鎮市耶誕燈飾陸續點亮，縣議會廣場前的定點裝飾最具規模也最亮眼，議會廣場前的耶誕老人踩著衝浪板，乘風破浪到宜蘭發禮物。

宜蘭耶誕活動以議會廣場的定點裝飾最具規模、也最特別，耶誕老人踩著衝浪板，乘風破浪送禮物，充滿活力海洋風，除主燈為12米的耶誕樹，8米耶誕老公公背著充滿夢想禮物袋，踩著衝浪板送禮物，後方是龜山島的七十二角風箏圖騰。

至於宜蘭耶誕燈車遊行將於20日起在5鄉鎮市輪流登場，24日在運動公園舉辦音樂晚會與耶誕市集，安排藝人表演與摸彩等。

另，花蓮縣政府明年元旦上午8時30分，在七星潭舉辦升旗健走活動，當天從七星潭風景區賞星廣場出發，往南沿兩潭自行車道至七星潭自行車租借站，再順著臨潭橋大排及無障礙步道返回賞星廣場，全程1.2公里。

觀光處指出，為鼓勵民眾參與元旦健走升旗，準備100台冰箱及200份千元禮券等獎項，更加碼神秘大獎。響應淨零永續目標，民眾需自備環保杯，現場將提供飲用水，只要出示環保杯即能領取限量的國旗1支。

宜蘭 健走 元旦

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