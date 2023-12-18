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4年前世界大賽任助手出色 麵包達人許育晨 今年升格助手評審

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市極品鮮餐廳少東許育晨對烘焙有熱情，2019年還是學生時期，擔任世界麵包大賽台灣隊選手游東運的助手，在法國贏得銀牌嶄露頭角，今年升級為世界麵包大賽助手的評審，他持續精進麵包手藝，目標是有朝一日代表台灣參加世界麵包大賽。

許育晨自認不是愛讀書的孩子，國中學業成績不理想，參加技藝班探索性向，父親許秉毅、母親李宜真在七堵開餐廳，也激發他做美食的興趣，國中畢業後就讀德育護理健康學院五專部餐旅廚藝管理科。

五專四年級的實習課，許育晨到吳寶春的烘焙店實習。他說，以前在學校做麵包可以慢慢來，但在工廠兩隻手幾乎停不下來。生產線上大家幾乎都不說話，他最常聽到的「人話」就是被催快一點。

許育晨回憶，實習初期壓力爆表，心想人生要這樣過嗎？有位曾參加世界麵包大賽銀牌主廚關心他，讓他決定咬牙撐下去，朝麵包師傅之路前進。法國2019年世界麵包大賽由統一麵包游東運取得台灣隊選手資格，許育晨擔任助手，經過教練王鵬傑培訓，在國際舞台獲獎。

就讀二技餐旅廚藝管理系時，許育晨正式到吳寶春的店工作，對攪拌溫度控制、環境清潔，整形手法、發酵時間、烤焙技巧更有心得。許育晨也把握各種比賽機會，在2020國產雜糧價值提升烘焙競賽、2022烘培王新銳賽贏得冠軍，參加2022育秀盃職業賽獲得亞軍。

法國世界麵包大賽每2年辦一次，許今年接獲主辦單位邀請出任評審，為各國助手評分，評分標準包括主動性、靈敏度、工作品質和清潔，這趟出國行程讓他增長見聞。

從餐飲科學生一路成為麵包達人，從國際賽助手到助手評審，許育晨成為父母眼中的驕傲。母親李宜真在台灣看直播，發現當評審的兒子出現特寫鏡頭，馬上截圖與親友分享喜悅。

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