餐廳少東愛做麵包 世界大賽任助手出色 4年後升格評審

基隆市極品鮮餐廳少東許育晨，目前在金牌麵包師傅吳寶春「麥方」店工作。2019年還是學生時，擔任世界麵包大賽台灣隊選手游東運的助手，前往法國贏得銀牌嶄露頭角，今年升級世界麵包大賽助手的評審。許育晨說，希望未來再精進麵包手藝，有朝一日代表台灣參加世界麵包大賽。

許育晨自認不是愛讀書的小孩，國中成績並不理想，參加技藝班探性向，覺得做吃的比較好玩，加上爸爸許秉毅、媽媽李宜真在柯達大飯店工作時認識，結婚後在七堵開餐廳，因此畢業後就讀德育護理健康學院五專部餐旅廚藝管理科。

五專四年級的實習課，許育晨到吳寶春「麥方」店實習。他說，以前在學校做麵包可以慢慢來，但在工廠兩隻手幾乎停不下來。生產線上大家幾乎都不說話，他最常聽到的「人話」就是被催「快一點」。

許育晨回憶，實習前幾天壓力爆表，有點後悔，心想未來人生要這樣過嗎？後來有位曾參加世界麵包大賽銀牌主廚關心他，要他加油，決定咬牙，繼續朝麵包師傅之路前進。法國2019年世界麵包大賽由統一麵包游東運取得台灣隊選手資格，許育晨因為際會擔任助手，經過教練王鵬傑培訓，在國際舞台獲獎。

就讀二技餐旅廚藝管理系時，許育晨正式到吳寶春「麥方」店工作，對攪拌溫度控制、環境清潔，整形手法、發酵時間、烤焙技巧更有心得。許育晨也把握各種比賽機會，在2020國產雜糧價值提升烘焙競賽、2022烘培王新銳賽贏得冠軍，參加2022育秀盃職業賽獲得亞軍。

法國世界麵包大賽每兩年舉辦一次，許育晨今年接獲主辦單位邀請出任評審，為各國助手評分。許育晨說，評分標準包括主動性、靈敏度、工作品質和清潔，這趟出國行程讓的見聞增長不少。