生育補助下月起加碼至4萬 饒慶鈴拜託新住民再生一胎

明天是「國際移民日」，台東全縣有4600多名新住民，縣府今天舉辦慶祝活動，邀請移居台東的新住民家庭聚餐同歡。縣長饒慶鈴表示，明年起台東新生兒補助又加碼，第一胎由原本3萬元調升至4萬元，拜託現場能生的媽媽再生一胎，讓台東的小朋友愈來愈多。

台東新住民來自大陸、越南、印尼及菲律賓等地，縣府今天在享溫馨舉辦移民節暨國際移民日慶祝活動，邀請新住民友誼聯誼會、多元移民關懷協會等團體成員到場，主辦單位安排民族服裝表演、多元時裝秀及北越、菲律賓特色舞蹈等節目。

縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委劉櫂豪及移民署台東縣專勤隊等單位人員到場交流，現場設置留影照相區及提供明信片寄送服務，可手寫明信片傳送祝福給家鄉親友。

饒慶鈴說，每年的今天新住民姊妹全都穿得漂亮、吃得開心，明年起台東生育補助將加碼至全國最高的4萬元，「拜託各位姊妹，能生的再生一胎」，未來若有新姊妹加入台東大家族，也請她們務必多協助，讓台東小朋友愈來愈多、愈來愈有活力。

內政部統計，在台新住民超過58萬人，台東縣府設置新住民家庭服務中心，共5處新住民社區服務據點，提供就業資訊、心理與法律諮詢、家庭增能支持、多元學習課程等服務。