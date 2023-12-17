過馬路沒保障 基隆北寧路爭設斑馬線

基隆中正區北寧路通往東北角觀光區、瑞芳，不僅車流大且車速快，但碧砂里路段行人穿越道距離過遠，有的超過1公里，且無紅綠燈，百餘里民連署要求改善。公路總局、市府交通處將在義胞新村公車站牌附近，設行人穿越道及紅綠燈管控。

議員張顥瀚表示，北寧路是中正區的重要的交通要道，來往車流量相當龐大，車速也快，意外頻傳。此路段因為行人穿越道距離過遠，距前後紅綠燈很遠，民眾要過馬路倒垃圾時得和車子搶道，不符民眾使用需求，甚至許多民眾為了一時便利，直接闖越馬路，特別是年長者過馬路時怵目驚心，百餘碧砂里民連署陳情。

張顥瀚會同碧砂里長黃志強、公路總局基隆工務段、交通處及交通隊會勘多次，盤點各個路段行穿線、號誌燈的使用需求，減少車禍意外的發生。公路總局同意設行人穿越道，市府交通處代辦設置紅綠燈。

碧砂里長黃志強說，很多里民過馬路都得提心吊膽，盼趕快畫設行人穿越道及紅綠燈管控。

另基隆市府交通處為解決計程車及貨車上下客貨問題，優先盤點10公尺以上道路，紅線逾100至150公尺且未設置停車格、卸貨專用車格路段，挑選中正、仁愛、信義、安樂區交通熱點等有臨停需求的部份路段，12月底前第一波優先畫設10處黃線，目前已畫好6處。