花蓮水泥窯處理垃圾 正式營運

花蓮縣府與台泥攜手推水泥窯協同處理廢棄物，經試燒4個多月上萬噸垃圾，確認空氣、水質等都符合標準，並取得消防、使用執照後，核發許可證，即日起正式營運，每天可燒全縣8市鄉100多公噸家戶垃圾，並有50噸餘裕去化堆置垃圾，是全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾的建築。

花蓮縣家戶垃圾長年仰賴宜蘭縣代燒，不時因焚化爐歲修、蘇花路廊中斷等因素，無法送燒，日積月累下，目前全縣約10萬噸垃圾採打包堆置待處理，縣府為解決垃圾問題，與台泥簽訂「水泥窯協同處理廢棄物」BOO案，在台泥和平廠區內興建DAKA再生資源利用中心，並設電子看板，隨時公布空氣品質監測數據，讓民眾安心。

環保局廢棄物管理科長張華砡說，7月起試燒，除配合水泥窯停窯於9月暫停，共試燒1萬1000公噸，藉此調整投料、車輛進場時間等，讓運作更順暢，也確認戴奧辛等空汙、水汙監測數值符合標準，取得消防、使用執照，提報廢棄物清理書等，由縣府核發許可證。

即日起正式營運，只燒家戶垃圾，不處理事業廢棄物。日處理量達200公噸，將燒花蓮市、吉安、壽豐、秀林、新城、卓溪、瑞穗、富里等8市鄉垃圾，每天約150公噸，南區5鄉鎮垃圾送往玉里掩埋場等處；餘下50公噸逐步處理堆置垃圾，預估全部去化需5年。