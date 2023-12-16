快訊

傳大陸非洲豬瘟疫情嚴峻 防檢署：嚴守禁豬肉製品來台

阻賴清德南票北補 謝龍介：侯友宜台南拚在10個百分點內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆加速畫設黃線方便市民臨停 月底前完成10處

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆加速畫設黃線方便市民臨停，月底前完成10處。圖／交通處提供
基隆加速畫設黃線方便市民臨停，月底前完成10處。圖／交通處提供

基隆市府交通處為解決計程車及貨車上下客貨問題，優先盤點10公尺以上道路，紅線逾100至150公尺且未設置停車格、卸貨專用車格路段，挑選中正區、仁愛區、信義區、安樂區交通熱點等有臨停需求的部份路段，12月底前第一波優先畫設10處黃線，目前已畫好6處。

交通處指出，交通部修法新制今年6月底實施後，其中恢復讓民眾檢舉13種違規樣態，駕駛只要違規1次就會被記1點，1年內滿12點就會被吊扣駕照2個月，因交通部相關配套措施不足，導致大批計程車業者及貨運車司機生計受到影響。

交通部11月針對上下客貨致違規臨停及騎樓處所違規停車併計1點部分進行調整，函請各縣市政府以每隔約100至150公尺紅線至少設置10%黃線或專用車格為調整方向，因地制宜調整畫設範圍。

交通處王圳宏表示，市府交通處為解決計程車及貨車上下客貨問題，優先盤點10公尺以上道路，紅線設置現況逾100至150公尺且未設置停車格、卸貨專用車格路段，挑選中正區、仁愛區、信義區、安樂區交通熱點等有臨停需求路段。

王圳宏說，經與相關單位研議，昨天已完成忠一路等6處路段黃線調整，供市民、計程車臨停下車及貨車進行上下貨。

交通處表示，畫設黃線路段會同時優先考量行車安全，除挑選道路寬度足夠之路段，會剔除路口、公車停靠區及消防栓等不影響交通秩序及安全為原則進行挑選。

另外，市府明年將辦理全市路側紅黃線及卸貨停車格盤點規畫案，針對全區設有100公尺以上紅線路段，進行通盤檢討規畫，逐步檢視各路段上下客貨需求，預定明年3月完成全數路口盤點及優先路段劃設，6月全數調整完成，讓民眾可合法卸貨、載客，持續推動基隆成為行人友善、交通順暢的有愛城市。

基隆加速畫設黃線方便市民臨停，月底前完成10處。圖／交通處提供
基隆加速畫設黃線方便市民臨停，月底前完成10處。圖／交通處提供
基隆加速畫設黃線方便市民臨停，月底前完成10處。圖／交通處提供
基隆加速畫設黃線方便市民臨停，月底前完成10處。圖／交通處提供

計程車 交通部 基隆

延伸閱讀

汽機車紅線違停會被記點？ 交通部出面澄清：僅會罰款

「帝王條款」引關注 交通部也推出漫畫倡「行人優先」

影／罰30萬元下令拆！基隆舊製冰廠2樓地板鏽塌 謝國樑要盤點危樓

招攬他人赴中國接受招待旅遊 基隆1里長遭羈押

相關新聞

沒行穿線過馬路與車爭道 基隆北寧路百餘里民連署陳情

基隆市中正區北寧路因有很多通往新北市東北角觀光區、瑞芳車流，不僅車流量大且車速都很快，但碧砂里路段行人穿越道距離過遠，有...

基隆加速畫設黃線方便市民臨停 月底前完成10處

基隆市府交通處為解決計程車及貨車上下客貨問題，優先盤點10公尺以上道路，紅線逾100至150公尺且未設置停車格、卸貨專用...

全台首座氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾 花蓮正式營運

花蓮縣政府與台泥攜手推動水泥窯協同處理廢棄物，經試燒4個多月上萬噸垃圾，確認空氣、水質等都符合標準，並取得消防、使用執照...

手作控必訪！全台最大手作基地就在宜蘭傳藝

一轉眼又到了年末，許多人應該都已經開始計劃明年的年假要去哪裡玩？好山好水的宜蘭傳藝園區除了古色古香的街區、精彩的傳統戲曲...

基隆舊冰廠鏽塌 罰30萬要拆

基隆市愛一路市警局第一分局旁，一棟66年屋齡的4層樓老舊大樓，以前是製冰廠但荒廢多年，昨2樓樓地板鏽蝕嚴重，塌陷鋼筋壓毀...

行動不便靠跪爬務農 花蓮「不倒農夫」病逝

花蓮「不倒農夫」楊文港國小就診斷出罹患小腦萎縮症，雖然走路緩慢、搖搖晃晃，仍自力更生跪爬種植蔬果、花卉，養活自己；他不願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。