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基隆加速畫設黃線方便市民臨停 月底前完成10處
基隆市府交通處為解決計程車及貨車上下客貨問題，優先盤點10公尺以上道路，紅線逾100至150公尺且未設置停車格、卸貨專用車格路段，挑選中正區、仁愛區、信義區、安樂區交通熱點等有臨停需求的部份路段，12月底前第一波優先畫設10處黃線，目前已畫好6處。
交通處指出，交通部修法新制今年6月底實施後，其中恢復讓民眾檢舉13種違規樣態，駕駛只要違規1次就會被記1點，1年內滿12點就會被吊扣駕照2個月，因交通部相關配套措施不足，導致大批計程車業者及貨運車司機生計受到影響。
交通部11月針對上下客貨致違規臨停及騎樓處所違規停車併計1點部分進行調整，函請各縣市政府以每隔約100至150公尺紅線至少設置10%黃線或專用車格為調整方向，因地制宜調整畫設範圍。
交通處王圳宏表示，市府交通處為解決計程車及貨車上下客貨問題，優先盤點10公尺以上道路，紅線設置現況逾100至150公尺且未設置停車格、卸貨專用車格路段，挑選中正區、仁愛區、信義區、安樂區交通熱點等有臨停需求路段。
王圳宏說，經與相關單位研議，昨天已完成忠一路等6處路段黃線調整，供市民、計程車臨停下車及貨車進行上下貨。
交通處表示，畫設黃線路段會同時優先考量行車安全，除挑選道路寬度足夠之路段，會剔除路口、公車停靠區及消防栓等不影響交通秩序及安全為原則進行挑選。
另外，市府明年將辦理全市路側紅黃線及卸貨停車格盤點規畫案，針對全區設有100公尺以上紅線路段，進行通盤檢討規畫，逐步檢視各路段上下客貨需求，預定明年3月完成全數路口盤點及優先路段劃設，6月全數調整完成，讓民眾可合法卸貨、載客，持續推動基隆成為行人友善、交通順暢的有愛城市。
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