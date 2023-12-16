暢遊東台灣 宜花東TPASS大聯盟 明開賣

宜蘭、花蓮和台東三縣明天整併各自共5項TPASS方案，推出TPASS大聯盟，在任一縣市即可購買其他2縣市TPASS月票，如果想暢遊宜花東仍須使用3張卡，共1448元。宜蘭縣府表示，遊客如果打算規畫長時程旅行，或在1個月內多次造訪東台灣，都適合購買。

宜花東TPASS票券現有宜蘭750元方案，含縣內市區公車與鐵路；宜蘭1800元方案，含750方案與國道5號客運。花蓮199元方案，含縣內市區公車與鐵路；花蓮399元方案，含199方案和花東客運路線；台東299元方案，縣內市區公車、公路客運與鐵路。

全台多個縣市推出月票，民眾赴東部遊玩，常從宜蘭玩到花蓮、台東，但不同縣市TPASS月票過去只能在當地購買，相當不便。明天起，民眾可在宜花東任一縣市買到3縣TPASS月票，前100名購票者有加碼禮。

宜蘭縣府交通處表示，遊客若規畫較長時程的旅行，或在1個月內多次到東台灣，都很適合購買TPASS月票，並不限通勤族。

為推宜花東TPASS，民眾可持購票存根聯到指定店家享優惠，包含羅東村卻酒店早午餐晚餐Buffet、花蓮海洋公園門票折抵200元、台東旅人驛站鐵花文創館住宿優惠券等；3縣市各自前100名購票者可憑收執白單在指定地點換禮品，包含宜蘭各轉運站喔熊零錢包等。