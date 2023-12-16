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基隆舊冰廠鏽塌 罰30萬要拆

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆愛一路東岸高架旁一棟舊大樓，昨2樓整個塌陷，市府認為有公安疑慮下令拆除。記者游明煌／攝影
基隆愛一路東岸高架旁一棟舊大樓，昨2樓整個塌陷，市府認為有公安疑慮下令拆除。記者游明煌／攝影

基隆市愛一路市警局第一分局旁，一棟66年屋齡的4層樓老舊大樓，以前是製冰廠但荒廢多年，昨2樓樓地板鏽蝕嚴重，塌陷鋼筋壓毀騎樓5輛機車，無人受困。市府請結構技師現勘，重罰30萬元並限期拆除。基隆市長謝國樑表示，近期將會成立專案會議盤點建築物。

市府都發處長謝孝昆表示，房子民國46年興建，經邀集土木技師公會技師初步鑑定，屬危樓有立即性危險，已嚴重影響公共安全，將要求建物所有人立即拆除，如未處理，將依建築法介入拆除，因涉及建築物公共安全，依建築法裁處30萬。

市長謝國樑到場關心，指出基隆有多處老舊與閒置的建築，恐將造成公共安全與民眾疑慮，近期將會成立專案會議針對建築物盤點，保障民眾安全。危險建築該認定就認定，該拆除的就拆除。

台灣省土木技師公會基隆辦事處陳璿至技師說，2樓樓地板整個塌陷，鋼筋因雨水鏽蝕，無法承受重量，目前外觀還沒有明顯傾斜，還不會對旁邊的東岸高架橋安全有立即性的影響。

市議員張芳麗表示，老舊建物存在很久，房子空很久正在出售，屋主應盡速處理，避免影響周邊交通、住宅安全。市議員鄭文婷說，沒人受傷是不幸中的大幸，要求1周內拆除，避免衍生更大的危害。基隆30年以上房子很多，盼市府加速危老都更。

建築 房子

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