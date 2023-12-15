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基隆市區66年舊大樓坍塌 謝國樑：危樓老屋該拆除就拆除

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市區舊大樓坍塌，市長謝國樑前往現場視察，表示該拆就拆、該都更就都更。圖／基隆市政府提供
基隆市區舊大樓坍塌，市長謝國樑前往現場視察，表示該拆就拆、該都更就都更。圖／基隆市政府提供

基隆市警一分局旁緊臨東岸高架橋，一棟66年屋齡的4層樓老舊大樓2樓地板今天塌陷，壓毀騎樓5輛機車，市府認定有公共安全之虞，下令拆除。市長謝國樑下午現場視察說，市府會更積極地盤點危樓老屋，認定需拆除的建物或該都更的區域，會立即處置與規畫。

「砰的一聲，就看到大片水泥垮下。」目擊民眾說，但不確定有沒有壓到人。消防局出動大批消防人車前往搜索，未發現有人員受困，警方緊急封鎖周遭道路。

謝國樑下午在都市發展處長謝孝昆等人陪同下趕至現場視察，並聽取土木技師公會的簡報。消防局以空拍機檢視建物外觀和內部安全，採取因應作為。

謝國樑指出，他自上任後積極規畫都更的推動，過完年都更辦公室將開始運作，進行都更前，會盤點危險建築並確認這些老舊又無人居住建築，尤其是在市中心鬧區，不會變成都市的危險因子。

謝國樑表示，請市府都市發展處針對此次意外進行檢討，積極盤點與認定危險建築，該拆除就拆除、該都更就都更，都市才有重生的機會。基隆市很多類似的老舊又無人使用的建築，具累積已久的歷史，市府會用更積極的行政作為，維護民眾行走與居住的安全。

謝孝昆表示，房子是民國46年興建，經邀集土木技師公會技師初步鑑定屬危樓有立即性危險，已嚴重影響公共安全，將要求建物所有人立即拆除，如未處理，將依建築法介入拆除。因涉及建築物公共安全，將依建築法裁處30萬元。

該建物以前是製冰廠，貼有出售布條，地點位置相當好，近廟口夜市、仁愛市場等，每天來來往往人潮很多。

基隆市區舊大樓坍塌，市長謝國樑前往現場視察，表示該拆就拆、該都更就都更。記者游明煌／攝影
基隆市區舊大樓坍塌，市長謝國樑前往現場視察，表示該拆就拆、該都更就都更。記者游明煌／攝影

建築 都更 謝國樑

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