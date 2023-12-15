影／罰30萬元下令拆！基隆舊製冰廠2樓地板鏽塌 謝國樑要盤點危樓

基隆市愛一路、仁五路口市警局第一分局旁，一棟有66年屋齡的4層樓老舊大樓，以前是製冰廠，十多年來一直荒廢至今。下午2樓地板因鏽蝕嚴重，鋼筋無法承受重量整個塌陷，壓毀停在騎樓5輛機車，經搜索無人受困。市府請結構技師現勘，認為結構有公共安全疑慮，市府限期拆除，避免危及緊臨的東岸高架橋安全。

基隆市消防局下午1時獲報，愛一路一棟老舊大樓發生崩塌，因下方騎樓平時有人通行，不確定有無民眾受困。現場為4層樓建物空屋，2樓內部結構坍塌，壓損5輛機車。

目擊民眾說，「有聽到砰的一聲，就看到大片水泥垮下，應沒有人受困。」消防局仁愛分隊出動消防車及救護車、人員9名前往搜索，未發現下方有人員受困。警方緊急封鎖周遭道路。

市府都發處長謝孝昆表示，房子是民國46年興建，經邀集土木技師公會技師初步鑑定該建築屬危樓有立即性危險，已嚴重影響公共安全，將要求建物所有人立即拆除，倘所有權人仍未立即處理，將依建築法介入代為執行，後續仍將依相關規定追討代履行費用。另涉及建築物公共安全部分，將依建築法規定裁處30萬。

市長謝國樑表示，目前基隆市內有多處老舊與閒置的建築，恐將造成公共安全與民眾的疑慮，近期市府將會成立「專案會議」針對上述建築物進行盤點，保障民眾安全。

台灣省土木技師公會基隆辦事處陳璿至技師說，2樓樓地板整個塌陷，鋼筋全部鏽蝕，現況因雨水鏽蝕，鋼筋無法承受重量垮下。目前外觀還沒有明顯傾斜，還不會對旁邊的東岸高架橋安全有立即性的影響。

居民指出，該建物以前是製冰廠，但因產權意見無法統一，已荒廢多年未重建，目前有貼求售布條，地點位置相當好，就在一分局旁，附近是基隆廟口夜市、仁愛市場。

市議員張芳麗表示，老舊建物存在很久，以前是製冰店，後來子孫都往外位業，房子空了很久，正在出售，屋主應盡速處理，避免周邊交通、住宅安全。

市議員鄭文婷說，今天沒有人受傷是不幸中的大幸，但位處仁愛區市中心要道，要求在1周內拆除，避免衍生更大的危害。基隆30年以上的房子很多，盼市府加速危老都更，並進行普查，協助民眾加速老舊房子都更。