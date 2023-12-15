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患小腦萎縮症跪爬種蔬果！不倒農夫「阿港伯」病逝網友哭了

患小腦萎縮症跪爬種蔬果 不倒農夫「阿港伯」病逝網友哀悼

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
2016年時任行政院長張善政（左3）等人拜訪「不倒農夫」楊文港（左4），請益農事。本報資料照片
2016年時任行政院長張善政（左3）等人拜訪「不倒農夫」楊文港（左4），請益農事。本報資料照片

花蓮老農楊文港國小就診斷出罹患小腦萎縮症，雖然走路緩慢、搖搖晃晃，仍自力更生跪爬種植蔬果、花卉，養活自己；他不願被命運擊倒，2年前老天爺卻開了一個大玩笑，檢查出罹患肺癌抗癌2年多，近日不幸病逝，享壽70歲，消息傳出，不少網友湧入臉書哀悼，追思禮拜將於18日在花蓮殯儀館舉行。

「阿港伯」楊文港年輕時繼承家業務農，從種植百合等花卉，到有機蔬菜、水果，因為行動不方便，必須跪爬下田，後來也兼營民宿，自食其力。

因為小腦萎縮症，「阿港伯」走路會抖，看起來總是一副「搖搖欲墜」模樣，但臉上始終帶著微笑，且因為生命鬥士的形象，被稱為「不倒農夫」，儘管日子過得不算寬裕，他每月固定捐款給社福單位，因為總覺得社會給他的幫助太多，有能力就要回饋社會。

他的熱情和毅力感動許多人，2016年時任行政院長張善政，還專程到他的果園造訪，請益農事。

2年多前「阿港伯」咳嗽許久看醫生，意外檢查出罹患肺癌，就此與癌症搏鬥，上月因為免疫力低下，身體愈來愈虛弱，陸續住進加護病房、安寧病房，最後送回家，13日清晨6時許在吉安鄉慶豐村自宅病逝。

「阿港伯」病逝消息傳出，惹哭許多網友，臉書粉絲頁湧入200多個留言哀悼，祝福他無病無痛一路好走。曾多次到「阿港伯」民宿住過的黃姓網友說，每次到民宿，總是感受到阿港伯對生活的熱情，「阿港伯不倒農夫永遠在我們的心中」。

罹患小腦萎縮症的楊文港，用跪爬的方式除草、施肥、修剪花木，靠雙手努力生活，被稱為「不倒農夫」。本報資料照片
罹患小腦萎縮症的楊文港，用跪爬的方式除草、施肥、修剪花木，靠雙手努力生活，被稱為「不倒農夫」。本報資料照片

肺癌 抗癌

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