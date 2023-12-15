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台南文化局副局長升官 接任人選由內部擢升 歷練豐富

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市文化局新任副局長林韋旭（右）、主任秘書則由專門委員黃宏文（左）接任。圖／文化局提供
台南市文化局新任副局長林韋旭（右）、主任秘書則由專門委員黃宏文（左）接任。圖／文化局提供

台南市文化局原副局長陳修程升任國立傳統藝術中心副主任，文化局今天公布新人事案，副局長由主任秘書林韋旭升任；主任秘書則由專門委員黃宏文接任。

新任副局長林韋旭畢業於國立成功大學建築工程學系碩士，曾先後擔任台南市文化資產管理處長及文化局主任秘書，文化行政歷練豐富，並熟稔文化資產及文化建設相關工作。

新任主任秘書黃宏文畢業於淡江大學歐洲研究所碩士，曾於國立台灣史前文化博物館南科館管理中心擔任中心主任、國立台灣工藝研究發展中心擔任簡任研究員，於不同文化場館的職務歷練多元。

文化局長謝仕淵表示，文化局新任主管職缺由內部升任，除對既有業務熟悉外，有助於提升內部士氣。新的文化局團隊將更加努力，整裝迎接「2024年台南400」工作。

文化局 主任 文化資產

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