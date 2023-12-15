影／車門夾人、態度差及過站未停 基隆3公車駕駛遭投訴記申誡
基隆市公車處為提升市公車的服務品質，設置「神秘客」機制考評駕駛優劣，除不定期暗中搭車實際了解，也透過申訴專線查核，上月有3件投訴案，分別是車門太早關被夾到、對長者態度不佳及過站不停，經調監視視影像查證屬實，3名駕駛被記申誡列輔導，加強改善。
市公車處表示，為提升市區公車服務質量及安全性，啟動神秘客考評措施，並透過民眾申訴專線查核結果，考評結果會公布服務態度優良及不良駕駛名單，以鼓勵優秀駕駛表現，並扼止不當行為。
基隆市公共汽車管理處營運室總站長鄭文彭說，11月1日30日有3起民眾投訴案，經調監視影像查證屬實，3名駕駛都記申誡輔導。
204路線蔡姓駕駛，在民眾上車時過早關閉車門，導致夾到乘客，當時乘客很多擠在車門附近，民眾還在車門口時被突然關閉的車門夾住，立即用手阻擋，造成乘客驚嚇，身體也被車門打到。
505路線林姓駕駛，在興寮里站時對一名長者態度不佳，當時卡片沒有感應到，駕駛要求「再嗶一次」時說話很大聲且顯無奈，讓乘客感受不佳。
508路線蔡姓駕駛，行經情人湖路口站時公車停靠區有其他公車，過站未停，當時站牌有乘客等車，認為影響搭乘權益，得再等下一班。
不過，也有一名被列優良駕駛，402路線周姓駕駛，安撫、協助醉酒乘客，並協請第三分局員警處理，避免衍生意外發生，態度也很用心，公車處記嘉獎獎勵。
鄭文彭表示，駕駛服務態度好壞，市民有最直接的感受，嚴格來考核是為提醒駕駛注意交通規則及安全，並激勵駕駛提供優質公共運輸品質，確保乘客和其他道路使用者的安全，尤其對長者及特殊需求乘客要展現貼心與用心。
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