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花蓮獲補助18億 3橋重建2025年底完工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮南區的高寮大橋、玉長大橋及崙天大橋都是跨越秀姑巒溪的重要橋梁，去年918地震，造成橋梁多個墩柱受剪力損壞、橋梁錯位甚至傾倒，縣府立刻封橋，並以溪底便道暫時供民眾通行，縣府表示，爭取中央補助近18億元，近日發包，將改建為寬度9公尺、雙向雙車道的新橋，預計最快2025年底完工。

縣府災後專案評估3座橋梁重建，經行政院公共工程委員會專案審議核定經費，上月發包，其中高寮大橋重建經費9.94億元，為鋼箱型簡支梁橋，重建後橋長770公尺、引道417公尺、平面道路343公尺。

玉長大橋5.28億元，重建後橋長810公尺，引道368公尺；崙天大橋2.7億元，重建後橋長430公尺，引道144公尺，玉長及崙天大橋都是預力I型簡支梁橋，結構設計採最新耐震標準。

建設處長鄧子榆說，高寮大橋舊橋寬度8.6公尺，崙天、玉長大橋都約6公尺多，3座新橋都規畫寬度9公尺，比舊橋來得寬，採雙向雙車道配置，並有排水、照明及護欄，提供更舒適安全的通行環境。

縣府表示，明里大橋也在0918地震受損，加上今年颱風接連來襲，橋面塌陷無法通行，縣府也在辦理臨時便道規畫設計，預定明年3月完工；另崙天大橋臨時便道因颱風大水被沖毀，搶修後上月15日開放通行，這個月11日起鋪設水泥路面，預計施作到20日為止，提醒民眾改道。

颱風 地震

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