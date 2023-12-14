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關山工商慢壘奪第7座總統盃冠軍 鎮長霸氣請吃牛排到飽
台東國立關山工商慢速壘球隊參加112年全國「總統盃」慢速壘球錦標賽成功奪下冠軍，也成功挑戰隊史第7座冠軍獎盃。關山鎮長彭成豐霸氣請全隊吃牛排「呷到飽」。
彭成豐說，這是我當初和隊員們的承諾，若拿下冠軍就請全隊吃牛排，隊員們的表現果然沒讓我失望，我一定要兌現承諾來感謝壘球隊員們的亮麗表現，讓「關山」有機會再被外界關注。
關山工商慢速壘球隊今年10月在台北參加112年全國「總統盃」慢速壘球錦標賽，不負眾望再次獲得冠軍，這個月26日獲邀進總統府接受總統接見表揚。
校長王怡婷表示，今年球隊成功挑戰關山工商隊史上的第七座「總統盃」冠軍也完成四連霸，歸功於球員們場上全力出擊且攻守俱佳好表現，也感謝「金牌教練」刀帕司對球隊的用心指導和比賽戰術奏效。學校也對包括關山國際同濟會、十傑魏瑞廷、鎮長彭成豐、台北「北海扶輪社」等出錢出力表示感謝。
彭成豐指出，關山鎮雖然土地面積小、人口數少，但在各方面的表現卻是讓外界刮目相看；尤其各級學校的出外競賽、評比表現成績等都相當令人讚賞，以各種方式來共同協助「行銷」關山的美好。
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