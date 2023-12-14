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影／「華北船王賀仁菴」女兒贈書 謝國樑：讓歷史結合觀光

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆「懷魯新村」位於東明路161巷，早期居住300多名來自山東省遷台的難民
基隆「懷魯新村」位於東明路161巷，早期居住300多名來自山東省遷台的難民

基隆「懷魯新村」位於東明路161巷，早期居住300多名來自山東省遷台的難民，當年山東籍航運家賀仁菴當年義助，貸款購買建材建造200多戶房子落地生根，成為地方美談。女兒賀郁芬寫下「華北船王賀仁菴」一書，今天她捐書給基隆市七區圖書館。市長謝國樑表示，將持續投入基隆文史宣傳，要讓歷史結合在地觀光。

懷魯新村每戶都約有5坪大小，早期以竹籬笆泥土敷牆，夏季泥土會因高溫會掉落，居民常用紙板或月曆黏貼洞口，室內空間大約能放一張床，全家人橫躺會難以翻身，空間狹小，家家戶戶都是在戶外燒煤球煮飯，如今歲月變遷多已搬離，但這段過往烙印在老一輩人的腦海中。

賀郁芬說起當年的歷史，1950年父親聽聞基隆外海有一群約300人的日照鄉親，在名為「茂利輪」的難民船上，因無入台許可，遭懷疑共諜無法登岸。父親與時任山東省主席秦德純擔保，又向「大陸救災總會」貸款5萬元，當時軍公教月薪平均每月300至400元。在東明路一塊台肥公司的畸零地上建造了200多戶房子，才有懷魯新村。

知名骨董珠寶鑑定家秦嗣林也在此地出生，他表示，受戰爭的影響，當時眾多山東人在台灣有著難民文化。包括製作馬具、修鞋、擺攤等行業，懷魯新村為當時來台撤退的山東難民提供了一個安頓之所。

謝國樑表示，書中的愛國心與助人為善的精神，相信會給大家帶來很大的啟發。基隆漫長的文化歷史，應當被人們所挖掘並知曉，也鼓勵文化局與「基隆Podcast」製作團隊，能夠持續投入在地的人文宣傳，尋覓發生在基隆的好故事，讓歷史結合觀光，對當地產生助益。余治明補充，對於想深入瞭解華北船王賀仁菴的讀者，可於1周後前往基隆市圖書館借閱相關書籍。

《華北船王賀仁菴》作書賀郁芬（右）今天捐書，由市長謝國樑（左）代表接受。記者游明煌／攝影
《華北船王賀仁菴》作書賀郁芬（右）今天捐書，由市長謝國樑（左）代表接受。記者游明煌／攝影
《華北船王賀仁菴》作書賀郁芬（右二）今天捐書，由市長謝國樑（中）代表接受。圖／基隆市政府提供
《華北船王賀仁菴》作書賀郁芬（右二）今天捐書，由市長謝國樑（中）代表接受。圖／基隆市政府提供
《華北船王賀仁菴》作書賀郁芬今天捐書，由市長謝國樑代表接受。記者游明煌／攝影
《華北船王賀仁菴》作書賀郁芬今天捐書，由市長謝國樑代表接受。記者游明煌／攝影

基隆 難民 圖書館

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