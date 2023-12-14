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把空中班機客艙真實移到陸地 50位偏鄉長者圓夢搭飛機

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空服員推著餐車一一為長者們送上餐飲，實地體驗華信航空親切的機上服務。記者尤聰光／攝影
空服員推著餐車一一為長者們送上餐飲，實地體驗華信航空親切的機上服務。記者尤聰光／攝影

華信航空公司與台東基督教一粒麥子基金會合作，今在新生日間照顧中心打造虛擬客艙，由機師及空服員，為50位偏鄉長輩提供客艙服務，體驗從未搭過飛機的夢，感受另類的耶誕禮物。有長輩興奮說：「這輩子都沒搭過飛機，這體驗感覺自己就像在搭飛機一樣」。

華信航空表示，公司成立來，無論空、地勤人員皆以親切的熱誠，提供旅客最溫馨貼心的服務。 現在在董事長陳盛山帶領下，更將這份服務熱情從空中延伸到地面，由空、地勤同仁共同義務組成「愛心社」團隊， 利用空餘時間將愛心送到全國最需要愛的每一角落。

一粒麥子基金會新生日間照顧中心今天洋溢快樂的氣氛，新生和鹿野的長輩們都非常興奮，有的吵著要去搭飛機了，有的昨晚還準備行旅跟家人說要去出國一趟。上午10點一到，長輩們紛紛移駕到2樓照顧中心，都很期待想趕快體驗搭乘華信航空飛行的旅程。

當愛心社工作人員協助長輩安排入座後，首先播放華信音樂來營造機上客艙裡的氣氛，接著由空服員虛擬客艙服務，有登機廣播、緊急逃生示範，隨後便由空服員推著餐車一一為長者們送上餐飲，實地體驗華信航空親切的機上服務。

「她第一次有感受到搭飛機的感覺，很棒呢。」78歲老奶奶開心說，很想去坐飛機，可是現在老了愈來愈不適合了。70歲阿公則說「他年輕有搭過飛機，已經是40年前的事，現在的飛機很安全，服務也更好，有機會還是會去搭看看的」。

華信航空與台東基督教一粒麥子基金會合作，今在新生日間照顧中心打造虛擬客艙，由機師及空服員，為50位偏鄉長輩提供客艙服務，體驗從未搭過飛機的夢，感受另類的耶誕禮物。記者尤聰光／攝影
華信航空與台東基督教一粒麥子基金會合作，今在新生日間照顧中心打造虛擬客艙，由機師及空服員，為50位偏鄉長輩提供客艙服務，體驗從未搭過飛機的夢，感受另類的耶誕禮物。記者尤聰光／攝影
華信航空空服員虛擬客艙服務，有登機廣播、緊急逃生示範，原汁原味把班機客艙服務移到陸地上。記者尤聰光／攝影
華信航空空服員虛擬客艙服務，有登機廣播、緊急逃生示範，原汁原味把班機客艙服務移到陸地上。記者尤聰光／攝影

華信 長輩 愛心

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