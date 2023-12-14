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「林投樹」被馬賽克 台東縣府：加強管理

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
原住民藝術家安聖惠設計「林投樹」裝置藝術，成為市區打卡熱點，近日被廣告看板遮蔽，作品內也被棄置垃圾。記者尤聰光／攝影
原住民藝術家安聖惠設計「林投樹」裝置藝術，成為市區打卡熱點，近日被廣告看板遮蔽，作品內也被棄置垃圾。記者尤聰光／攝影

台東縣政府為讓原民文化及藝術產業成為觀光亮點，在原民處原住民文化創意產業聚落前設置裝置藝術，由原民創作家安聖惠設計「林投樹」意象，成為市區打卡熱點，未料近日竟被廣告看板遮蔽，作品裡還塞滿廢棄垃圾。縣府表示，後續會做調整，對裝置藝術作品管理加強改善。

台東縣府2019年邀請知名藝術家安聖惠，在原民處原住民文化創意產業聚落，位於新生路與信義路三角處的安全島空地上，以鋼管及自然石材為主結構，輔以棉繩鈎織出柔軟線條，創作「林投樹」裝置藝術意象作品，日夜晨昏呈現不同風情，成為市區重要地景，也是新打卡熱點。

地方居民近日發現，「林投樹」裝置藝術被一塊大看板給遮蔽住，正面看過去好像被打馬賽克，更猶如黑布遮蔽，不讓人看到重要部位。

「這很不尊重作品及原創者！」台東吳姓市民直言，更離譜的是，作品內竟塞滿垃圾，完全無視作品的創作價值，管理單位台東縣政府應重視。

縣府表示，原民處日前辦理LIMA來造船南島系列活動，所設置廣告宣傳看板，因角度問題，確實有部分遮蔽裝置作品，後續會做調整。至於作品內被丟棄垃圾，將盡速清除，未來將加強裝置藝術管理，也呼籲民眾勿任意棄置垃圾、破壞作品。

裝置藝術 台東

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