蘇澳東澳里水患 將改善排水

宜蘭蘇澳鎮東澳里由於地勢低窪，10多年來只要時雨量超過70毫米就可能淹水，居民堆沙包、設防水閘門擋水，甚至不敢出遠門。蘇澳鎮公所獲經濟部水利署補助1230萬元，加上自籌款共1500萬元，新設2條主力排水溝與改建排水箱涵，明年9月完工。

東澳地區以台9丁線為界，靠山一側屬於南澳鄉東岳村，靠海一側屬於蘇澳鎮東澳里。大約從2000年以後，每逢大雨東澳里就容易淹水；機車行老闆江先生說，時雨量超過70毫米就會淹水，他雖然花了十幾萬裝設防水閘門，有時候還是擋不住大水。

東澳里長林沂萱說，10月8日晚間強降雨，東澳里再次淹水，她和丈夫合力幫居民堆沙包，沒幾分鐘水就上來了；鎮民代表吳玉龍回憶，當天也是穿雨鞋堆沙包，路面積水超過50公分；住戶表示，聽到大雨聲就會準備出門堆沙包，都不敢出遠門，就怕大水將身家財產淹沒。

蘇澳鎮公所建設課與專家會勘，協請縣府水資處檢驗水體，認為東澳里處於東岳村、蘇花改、幸福水泥等地勢較高地型的集水區，該區域的雨水都會集中到此處，但側溝系統洩洪能力不足，就容易淹水；近日檢查排水箱涵，更發現內部有橫越管線及淤積、甚至路面塌陷，排洪效能下降4成左右。

蘇澳鎮長李明哲表示，在公所爭取與民意代表奔走下，預計新設2條長160與140公尺的主力排水溝，並改建排水箱涵、新設一處集水井，加強分流管涵設置。

公所建設課指出，將展開細部設計，工期暫定180天，預計明年3月發包、9月完工；目前縣府先設置淹水感知器與水位觀測器，作為暫時性應急措施，大水來時可提早通知居民做好準備。