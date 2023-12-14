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花蓮大橋重建 南下第一代橋12月19日拆除

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
第三代花蓮大橋採「鋼箱型梁橋」半半施工，19日開始拆除南下一代橋，車輛須改走單線雙向通行的北上第二代橋梁。記者王思慧／攝影
第三代花蓮大橋採「鋼箱型梁橋」半半施工，19日開始拆除南下一代橋，車輛須改走單線雙向通行的北上第二代橋梁。記者王思慧／攝影

台11線上的花蓮大橋橫跨花蓮溪，是連接鄉市的主要橋梁，使用逾半世紀，曾因地震橋梁位移須改建，第三代新花蓮大橋配合河川治理計畫，長度拉長至595公尺、高度加高2.5公尺，橋寬24.8公尺，預算金額為23.93億，預計在2026年完工。

花蓮大橋橫跨花蓮溪，是連接花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉與豐濱鄉的主要橋梁，舊大橋由兩代橋組成，1968年完工的南下往台11線的橋是一代橋，北上往市區的二代橋則在2002年完工啟用。2018年發生0206花蓮大地震，橋梁出現位移60公分，時任立委蕭美琴、徐榛蔚在任內皆爭取重建。

公路局指出，第三代新花蓮大橋配合河川治理計畫，將有雙車道、機慢車道與人行道等。考量交通需求，採半半施工，南下橋梁先於19日起拆除，興建完成後，再施作北上橋梁。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段長陳麗華說，自7月動工典禮後，這段時間進行前置作業，包括職安、環境計畫及交通維護等。今天開始封閉南下內側車道安裝護欄、交通維護設施、橋欄杆防護網及施工便道等。

公路局表示，不過16日有自行車活動要使用，會暫時開放，規畫19日早上8時開始封閉，拆除第一代南下橋梁，第一階段交維預計自12月19日起至2025年2月22日，車輛須改走單線雙向通行的第二代橋梁。

花蓮 車道 地震

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