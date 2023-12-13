陳俊宇批藍營抹黑提告最終不起訴 無黨籍林錦坤回嗆：是我告的

民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇陣營今天把砲口針對藍營對手黃琤婷，以2份不起訴書自證清白，未侵占楊桃集貨場，他並痛批國民黨抹黑扭曲事實，非常可恥。不過無黨籍候選人林錦坤晚間回應陳俊宇「別裝傻」，不起訴書的告發人是他，跟國民黨毫無關係；黃琤婷也說，林錦坤告發的也要算在她頭上？

陳俊宇開記者會出示一張12月5日地檢署最新來函，指出針對近期有人對他提告，可想而知是誰？大家看就知道了，最後地檢署是以他字案簽結，無法證明被告涉有告發人所指涉之具體犯罪證據。

陳俊宇拿出手板，批評國民黨不會抹黑就不會選舉，從2015年至這次選舉，對他提告這麼多項包括貪污、侵占、背信、詐欺、竊佔及偽造文書等，最後都是不得再議或以他字案偵結。

他強調，「司法已經還陳俊宇清白」，國民黨為了選舉可以肆無忌憚抹黑，毫無人性嗎？覺得非常可恥；為什麼國民黨要扭曲事實來糟蹋人？應該要停止抹黑手段，好好跟縣民說清楚，未來要如何建設宜蘭，呼籲黃琤婷選舉要有格調，把競選看板廣告的問號拿掉，兩人「直球對決」。

隨後，無黨籍候選人林錦坤表示，「該直球對決的人是我」，2015年不起訴書及最近12月5日地檢署以他字案簽結，都是他告發，陳俊宇不必裝傻，打「烏賊戰術」，心知肚明他最近又補充新證據，再提出五、六件告發案，地檢署在偵辦中，「怎麼都不講？」

林錦坤說，陳俊宇把楊桃集貨場改成農舍豪宅居住，他2014年告發陳俊宇涉貪汙、侵占及背信等罪，檢方不起訴；他再於今年7、8月間向檢方檢舉告發，盼重啟偵辦，最後被簽結，也就是陳俊宇今天在記者會中拿出的簽結他字案。

林錦坤說，他最近另以不同的型態再提告，補上一些新證據，告到廉政署及地檢署及檢察總長共有數案，目前檢方偵辦中，從以前到現在，「這些案都我告的，歡迎直球對決」。