台東議會大展聖誕光芒 寵粉聖誕趴

台東縣議會今天下午6時30分許舉辦寵粉聖誕趴PINK U「就是要粉你」，在縣長饒慶鈴、議長吳秀華和眾縣議員祝福聲下，舉行燦爛聖誕點燈秀，粉紅泡泡的浪漫氛圍，充滿台東縣議會廣場每個角落。

「今年的主題有點饒舌！」吳秀華笑說，「寵粉聖誕趴PINK U」是場充滿愛與歡樂的聖誕派對，也是台東縣議會與縣民的一次親密互動，希望透過這樣的活動，讓縣民了解台東縣議會工作與成果，更貼近縣民的需求與期待。

今年台東縣議會聖誕裝飾主題-寵粉聖誕趴PINK U「就是要粉你」，妝點議會前方活動廣場成粉紅夢幻世界，高達10米銀色凗燦聖誕樹搭配粉紅泡泡球，夜晚在五彩燈光照耀下更顯獨特，讓路過民眾忍不住投以注目禮，或上前合照留影。

今天下午6時30分許，聖誕點燈秀一開始，由兩間教會小朋友先帶來歡樂唱跳曲目，炒熱氣氛，而現場除了粉紅泡泡聖誕點燈儀式外，活動還安排小驚喜及限量版聖誕小點心，包括伯德漢堡、米咻小姐糖葫蘆、時光銅鑼燒等，供縣民免費品嚐，現場好不熱鬧。