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台東議會大展聖誕光芒 寵粉聖誕趴

聯合報／ 記者古和純／台東即時報導
台東縣議會今年聖誕主題是「寵粉聖誕趴PINK U」，是充滿愛與歡樂的聖誕派對。記者古和純／攝影
台東縣議會今年聖誕主題是「寵粉聖誕趴PINK U」，是充滿愛與歡樂的聖誕派對。記者古和純／攝影

台東縣議會今天下午6時30分許舉辦寵粉聖誕趴PINK U「就是要粉你」，在縣長饒慶鈴、議長吳秀華和眾縣議員祝福聲下，舉行燦爛聖誕點燈秀，粉紅泡泡的浪漫氛圍，充滿台東縣議會廣場每個角落。

「今年的主題有點饒舌！」吳秀華笑說，「寵粉聖誕趴PINK U」是場充滿愛與歡樂的聖誕派對，也是台東縣議會與縣民的一次親密互動，希望透過這樣的活動，讓縣民了解台東縣議會工作與成果，更貼近縣民的需求與期待。

今年台東縣議會聖誕裝飾主題-寵粉聖誕趴PINK U「就是要粉你」，妝點議會前方活動廣場成粉紅夢幻世界，高達10米銀色凗燦聖誕樹搭配粉紅泡泡球，夜晚在五彩燈光照耀下更顯獨特，讓路過民眾忍不住投以注目禮，或上前合照留影。

今天下午6時30分許，聖誕點燈秀一開始，由兩間教會小朋友先帶來歡樂唱跳曲目，炒熱氣氛，而現場除了粉紅泡泡聖誕點燈儀式外，活動還安排小驚喜及限量版聖誕小點心，包括伯德漢堡、米咻小姐糖葫蘆、時光銅鑼燒等，供縣民免費品嚐，現場好不熱鬧。

在寵粉聖誕趴PINK U 「就是要粉你」廣場中，設置路口迎賓區、粉紅光廊、迷幻粉彩區、圓形小廣場拍照區，並有充氣雪花球、聖誕老公公與今年特別新增的薑餅人等大型充氣造型人偶，要讓縣民感受滿滿聖誕佳節的甜蜜與溫馨。

台東縣議會今年妝點布置10米高聖誕樹。記者古和純／攝影
台東縣議會今年妝點布置10米高聖誕樹。記者古和純／攝影
台東縣長饒慶鈴今晚也參加縣議會的「寵粉聖誕趴」。記者古和純／攝影
台東縣長饒慶鈴今晚也參加縣議會的「寵粉聖誕趴」。記者古和純／攝影
台東縣議會議長吳秀華邀請民眾來縣議會廣場賞玩留影。記者古和純／攝影
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台東縣議會前布置有粉紅光廊。記者古和純／攝影
台東縣議會前布置有粉紅光廊。記者古和純／攝影
台東純福音生命泉教會小朋友唱跳演出。記者古和純／攝影
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台東 吳秀華 老公

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