快訊

龍年到怕犯太歲？民俗專家提醒這4生肖注意 簡單一招可化解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央地方合力籌措3000萬元 花蓮那荳蘭部落聚會所動工

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉那荳蘭部落聚會所今天動土。圖／原民會提供
花蓮縣吉安鄉那荳蘭部落聚會所今天動土。圖／原民會提供

花蓮吉安鄉那荳蘭部落因缺少聚會所，長年來舉辦豐年祭必須借用公有停車場，經過解決地目問題，再由中央、地方合力籌措3000萬元經費，今天動工，預計明年11月完工。

花蓮有6大族群，從北到南200多個部落，縣府從2017年爭取花東永續發展基金，兩期共爭取到4億5729萬元，由各公所執行興建作業，連同明年將完工的4座聚會所，一共興建28座聚會所。

其中那荳蘭部落位於吉安鄉南昌、宜昌村，歷史悠久，但長年沒有聚會所。經地方爭取，原民會核定1000萬元，縣府編列2000萬元，今天舉行動土典禮，原民會副主委谷縱‧喀勒芳安Qucung Qalavangan、縣長徐榛蔚、立委鄭天財Sra Kacaw、吉安鄉長游淑貞等人都出席。

長期推動花東部落聚會所興建的鄭天財說，那荳蘭部落聚會所8年前就已列入花東基金興建計畫，只是預定地地目用途限制，遲遲無法動工。2017年他與時任立委的徐榛蔚，在立法院共同共同提案要求內政部修法，鬆綁一般公共設施用地多目標使用及准許條件的限制，接續協調都市計畫變更，突破地目限制，再爭取經費補助，今天終於動土，極具指標意義。

原民會副主委谷縱Qucung表示，聚會所是部落辦理豐年祭、歲時祭儀、文化展演的重要場所，行政院運用花東基金，核定縣府辦理兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」4億5729萬元，就是希望加速興建。

徐榛蔚說，除了推動一部落一聚會所，縣府在光復鄉推動的「原住民族傳統藝術豐羽計畫」，年底會完成馬太鞍文化驛站大樓外觀工程，太巴塱部落籌畫Soraratan會所未來三期也會再推動，花蓮陽光電城轉型原民文創館也將完工，內部整修完成廠商進駐後便會對外開放。

花蓮縣吉安鄉那荳蘭部落聚會所今天動土。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣吉安鄉那荳蘭部落聚會所今天動土。圖／花蓮縣政府提供

聚會 花蓮 徐榛蔚

延伸閱讀

花蓮新創基地進駐團隊招募 申請件數創歷年新高

侯友宜、傅崐萁破冰 兩人互相稱讚拉抬聲勢

侯友宜、傅崐萁聯合競總成立 2.2萬名支持者湧入力挺高喊「凍蒜」

白沙屯媽祖隔4年再臨花蓮 雙媽會合體遶境引轟動

相關新聞

中央地方合力籌措3000萬元 花蓮那荳蘭部落聚會所動工

花蓮吉安鄉那荳蘭部落因缺少聚會所，長年來舉辦豐年祭必須借用公有停車場，經過解決地目問題，再由中央、地方合力籌措3000萬...

台東鳳梨釋迦銷陸遭檢有蟲 農糧署：輔導業者做好防範

台東鳳梨釋迦日前恢復銷往中國大陸，但傳出大陸關方檢出1櫃有蟲卻沒通知我國農業部，防檢署今表示，並未在海峽兩岸農產品檢疫檢...

基捷專案辦公室明年掛牌 謝國樑：二階路線再與民眾溝通

基隆市政府今天舉行「基隆捷運推動專案小組」第20次會議，市長謝國樑說，行政院將於今年底核定基隆捷運計畫，市府明年3月1日...

新系金主出手幫宜蘭綠營選情？陳俊宇競總駁斥

宜蘭立委選情緊繃，媒體爆料賴清德競選總幹事潘孟安密會宜蘭富商、新系金主劉志和，還討論宜蘭選情，陳俊宇的競選總部後來找齊人...

東澳里易淹水居民不敢出遠門 蘇澳公所1500萬改善排水

宜蘭蘇澳鎮東澳里與南澳鄉一路之隔，由於地勢低窪，10多年來只要時雨量超過70毫米就可能淹水，居民堆沙包、設置防水閘門擋水...

原來大豆可以這樣入菜 花蓮壽豐鄉親分享食譜

花蓮縣壽豐鄉種植雜糧面積逾100公頃，主要是大豆、黑豆及蕎麥，近年農糧署東區分署輔導協助農民，陸續開發許多特色加工品，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。