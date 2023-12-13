中央地方合力籌措3000萬元 花蓮那荳蘭部落聚會所動工

花蓮吉安鄉那荳蘭部落因缺少聚會所，長年來舉辦豐年祭必須借用公有停車場，經過解決地目問題，再由中央、地方合力籌措3000萬元經費，今天動工，預計明年11月完工。

花蓮有6大族群，從北到南200多個部落，縣府從2017年爭取花東永續發展基金，兩期共爭取到4億5729萬元，由各公所執行興建作業，連同明年將完工的4座聚會所，一共興建28座聚會所。

其中那荳蘭部落位於吉安鄉南昌、宜昌村，歷史悠久，但長年沒有聚會所。經地方爭取，原民會核定1000萬元，縣府編列2000萬元，今天舉行動土典禮，原民會副主委谷縱‧喀勒芳安Qucung Qalavangan、縣長徐榛蔚、立委鄭天財Sra Kacaw、吉安鄉長游淑貞等人都出席。

長期推動花東部落聚會所興建的鄭天財說，那荳蘭部落聚會所8年前就已列入花東基金興建計畫，只是預定地地目用途限制，遲遲無法動工。2017年他與時任立委的徐榛蔚，在立法院共同共同提案要求內政部修法，鬆綁一般公共設施用地多目標使用及准許條件的限制，接續協調都市計畫變更，突破地目限制，再爭取經費補助，今天終於動土，極具指標意義。

原民會副主委谷縱Qucung表示，聚會所是部落辦理豐年祭、歲時祭儀、文化展演的重要場所，行政院運用花東基金，核定縣府辦理兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」4億5729萬元，就是希望加速興建。