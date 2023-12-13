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東澳里易淹水居民不敢出遠門 蘇澳公所1500萬改善排水

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘇澳鎮長李明哲表示，已獲水利署核定1230萬元經費，加上自籌270萬元，共1500萬元投入改善東澳里排水，將設2條主力排水溝與改建箱涵等等，預計明年9月完工。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮長李明哲表示，已獲水利署核定1230萬元經費，加上自籌270萬元，共1500萬元投入改善東澳里排水，將設2條主力排水溝與改建箱涵等等，預計明年9月完工。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭蘇澳鎮東澳里與南澳鄉一路之隔，由於地勢低窪，10多年來只要時雨量超過70毫米就可能淹水，居民堆沙包、設置防水閘門擋水，甚至不敢出遠門。蘇澳鎮公所日前獲經濟部水利署補助1230萬元，加上自籌款共1500萬元，新設2條主力排水溝與改建排水箱涵，明年9月完工。

東澳地區以台9丁線為界，靠山一側屬於南澳鄉東岳村，靠海一側屬於蘇澳鎮東澳里。大約20年前，每逢大雨東澳里就容易淹水；機車行老闆江先生說，過去這一帶沒什麼人，2000後房子逐漸多起來，時雨量超過70毫米就會淹水，他雖然花了十幾萬裝設防水閘門，有時候還是擋不住大水。

東澳里長林沂萱說，今年10月8日晚間強降雨，東澳里再次淹水，她和丈夫合力幫居民堆沙包，沒幾分鐘水就上來了；鎮民代表吳玉龍回憶，當天也是穿雨鞋堆沙包，路面積水超過50公分；住戶表示，聽到大雨聲就會準備出門堆沙包，都不敢出遠門，就怕大水將身家財產淹沒。

蘇澳鎮公所建設課與專家會勘，認為東澳里處於東岳村、蘇花改、幸福水泥等地勢較高地型的集水區，該區域的雨水都會集中到此處，但側溝系統洩洪能力不足，大雨就容易淹水；近日檢查排水箱涵，更發現內部有橫越管線及淤積、甚至路面塌陷，排洪效能下降4成左右。

蘇澳鎮長李明哲說，在公所爭取與民意代表奔走下，今年12月獲水利署核定1230萬元經費，加上自籌270萬元，共1500萬元，預計新設2條長160與140公尺的主力排水溝，並改建排水箱涵、新設一處集水井，加強分流管函設置。目前將展開細部設計，工期暫定180天，預計明年3月發包、9月完工。

宜蘭蘇澳鎮東澳里每逢大雨往往淹水，今年10月8日晚間就淹水超過50公分，居民出門堆沙包。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭蘇澳鎮東澳里每逢大雨往往淹水，今年10月8日晚間就淹水超過50公分，居民出門堆沙包。記者陳敬丰／翻攝
東澳里住戶江先生購置十多萬元防水閘門，卻也不一定管用；居民擔心大雨淹水損及身家財產，許多人不敢出遠門。圖／蘇澳鎮公所提供
東澳里住戶江先生購置十多萬元防水閘門，卻也不一定管用；居民擔心大雨淹水損及身家財產，許多人不敢出遠門。圖／蘇澳鎮公所提供
東澳地區以台9丁線為界，靠山一側屬於南澳鄉東岳村，靠海一側屬於蘇澳鎮東澳里。圖／蘇澳鎮公所提供
東澳地區以台9丁線為界，靠山一側屬於南澳鄉東岳村，靠海一側屬於蘇澳鎮東澳里。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所建設課與專家會勘，認為東澳里處於東岳村、蘇花改、幸福水泥等地勢較高地型的集水區，該區域的雨水都會集中到此處，但側溝系統洩洪能力不足。圖／蘇澳鎮公所提供
蘇澳鎮公所建設課與專家會勘，認為東澳里處於東岳村、蘇花改、幸福水泥等地勢較高地型的集水區，該區域的雨水都會集中到此處，但側溝系統洩洪能力不足。圖／蘇澳鎮公所提供

蘇澳 淹水 排水溝

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