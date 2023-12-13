馬來西亞百年濱華中學訪海大 4校簽合作備忘錄學生交流

馬來西亞具有百年歷史的濱華中學，是一所民辦的華文大型獨立中學，85名高中師生遊學團今訪國立台灣海洋大學，與海大附中、私立二信中學四校，今天簽署合作備忘錄，將共辦教育交流與招生，吸引馬來西亞優秀學子至台灣升學，讓優秀人才交流，並培養學生的國際視野，豐富學習經歷與發展潛力。

濱華中學於2019年榮獲美國富蘭克林柯維公司頒發領導力教育燈塔學校。海大校長許泰文去年11月曾率領學校團隊訪問濱華中學，對其在華文獨中辦校的卓越成績表示肯定，邀請師生來訪。

目前每年海大有40多名馬來西亞新生，在校的馬來西亞學生已有近200人，海大已是馬來西亞學生在台的熱門選擇。

此次簽署合作備忘錄，華中學會鼓勵優秀學生至海大升學，濱華中學可以參與海洋大學、 海大 附中、 二信高中針對高中生辦理之課程、研習及營隊等相關活動，其他學校學生也可以去參加濱華中學舉辦的相關活動等。

今明兩天行程的遊學團師生85人，大部分為高中部的學生，學生說，在海大參訪食品實習工廠、水生動物實驗中心及操船模擬中心的課程，都是很實用的課程學習體驗。一名學生說，海洋相關學系對他們而言，很有吸引力，大家都很仔細參觀，可做為未來升學的參考。

海大附中提供餐服及飲調體驗，基隆二信高中安排5GVR機械手臂、人工智慧、無人機群飛及人工智慧體驗等多元的科技活動，學生說，課程都很新奇、有趣。