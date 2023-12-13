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花蓮大橋南下橋12月19日將拆除 北上橋採雙向通行

中央社／ 花蓮縣13日電

連接縱谷及海岸線的花蓮大橋，因地震橋梁位移，正在進行重建工程，公路局19日將拆除南下第一代橋，明天起先封閉內側車道安裝交維設施及施工便道等，新橋預計2026年9月完工。

花蓮大橋橫跨花蓮溪，位於吉安鄉、壽豐鄉交界處，由2座橋組成，南下往海岸線是第一代橋，於1968年完工；北上往吉安方向的二代橋2002年啟用。2018年0206花蓮大地震造成橋梁位移60公分，時任花蓮民進黨籍立委蕭美琴、國民黨籍立委徐榛蔚任內皆爭取重建。

交通部斥資近新台幣24億元重建經費，將拆除2座舊橋，新建第三代橋梁，新橋總長595公尺、橋寬24.8公尺，包含雙車道、機慢車道及人行道，今年7月3日舉行改建工程動土典禮，預計2026年9月完工。

交通部公路局花蓮工務段今天指出，7月動土典禮後，進行職安、環境計畫及交通維護等前置作業，明天起會先封閉南下內側車道，安裝護欄、防護網及施工便道等，16日配合自行車活動會暫時開放。

公路局花蓮工務段指出，預計19日上午8時起封閉南下橋梁進行拆除作業，二代橋梁改為單線雙向通行，呼籲用路人依速限行駛，並遵守現場管制人員指示通行。

花蓮 車道 地震

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