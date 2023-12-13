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花蓮大橋明天封閉內側車道重建 19日拆南下一代橋

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮大橋採「鋼箱型梁橋」半半施工，明天起封閉內側車道，19日開始拆除南下一代橋。記者王思慧／攝影
花蓮大橋採「鋼箱型梁橋」半半施工，明天起封閉內側車道，19日開始拆除南下一代橋。記者王思慧／攝影

台11線花蓮大橋橫跨花蓮溪，是連接鄉市的主要橋梁，使用逾半世紀，曾因地震橋梁位移須改建，公路局採「鋼箱型梁橋」半半施工，明（14日）起封閉內側車道，先安裝交通維持設施，並於19日拆除南下第一代橋，第一階段交通維持計畫至2025年2月22日，整體工程預計2026年9月完工。

花蓮大橋橫跨花蓮溪，是連接花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉與豐濱鄉的主要橋梁，舊大橋由兩代橋組成，1968年完工的南下往台11線的橋是一代橋，北上往市區的二代橋則在2002年完工啟用。2018年發生0206花蓮大地震，橋梁出現位移60公分，時任立委蕭美琴、徐榛蔚在任內皆爭取重建。

公路局指出，第三代新花蓮大橋配合河川治理計畫，長度拉長至595公尺、高度加高2.5公尺，橋寬24.8公尺，預算金額為23.93億元，工期約1200日曆天，預計在2026年完工，將有雙車道、機慢車道與人行道等。考量交通需求，採半半施工，南下橋梁先於9月底移除，興建完成後，再施作北上橋梁。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段長陳麗華說，自7月動工典禮後，這段時間進行前置作業，包括職安、環境計畫及交通維護等。明天開始封閉南下內側車道安裝護欄、交通維護設施、橋欄杆防護網及施工便道等。

公路局表示，不過16日有自行車活動要使用，會暫時開放，規畫19日早上8時開始封閉，拆除第一代南下橋梁，第一階段交維預計自12月19日起至2025年2月22日，車輛須改走單線雙向通行的第二代橋梁，請用路人行經該路段依速限行駛，並依現場管制人員指示通行。

花蓮大橋採「鋼箱型梁橋」半半施工，明天起封閉內側車道，19日開始拆除南下一代橋。記者王思慧／攝影
花蓮大橋採「鋼箱型梁橋」半半施工，明天起封閉內側車道，19日開始拆除南下一代橋。記者王思慧／攝影
花蓮大橋採「鋼箱型梁橋」半半施工，明天起封閉內側車道，19日開始拆除南下一代橋。本報資料照
花蓮大橋採「鋼箱型梁橋」半半施工，明天起封閉內側車道，19日開始拆除南下一代橋。本報資料照

花蓮 車道 人行道

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