基隆焚化廠漲價…清運業漲6成 社區叫苦

基隆市天外天焚化廠公告廢棄物處理費明年起漲價，社區民生垃圾維持原價，有社區管委會代表反映，清運業者因應通膨及焚化廠調漲費用，明年清運費用將漲價近6成，希望市府公開焚化廠處理費計價模式，訂定合理漲幅，否則各社區垃圾可能須交清潔隊收運。環保局表示，已要求業者不得增加民生垃圾進廠處理費，但清運業者與社區管委會簽約，環保局不宜介入。

環保局與信鼎公司2005年11月1日簽訂「基隆市天外天垃圾資源回收（焚化）廠委託操作管理服務」契約，信鼎負責焚化廠營運操作，並依契約部分處理量訂定市場價格，自負盈虧。

信鼎公司11月22日公告明年收費標準，一般廢棄物暨一般事業廢棄物收費標準，從今年每公噸6000元調高到7500元，漲幅25%；來自基隆市廢棄物享優惠價，今年每公噸3500元，明年調高到4650元，漲幅32.8%。

環保局長馬仲豪說，信鼎訂定明年處理費標準時，環保局要求不得增加民生垃圾進廠處理費，並獲得承諾。信鼎明年調漲處理費，但基隆市公寓華廈等管委會產出的民生垃圾維持原價。有關清運業者與社區管委會簽約事宜，環保局不宜介入。

一名社區管委會代表說，社區委外清運每月約5萬元，明年漲到約8萬元，漲幅實在太高。清運業潛規則似乎「市場都分配好了」，社區覺得這家貴，想找別家也不會接。業者說漲就得接受，完全沒談判空間，唯一方法是找市府清運。

基隆市無黨籍立委候選人王醒之、市議員陳冠羽和看守台灣協會秘書長謝和霖，昨為社區處境發聲。王醒之說，天外天焚化爐是中央出資興建，屬公共造產，環境部擁有垃圾處理調度權，不應任由市府與業者訂不平等合約。

若社區無法承擔調漲後的垃圾清運費，改交由清潔隊收運，陳冠羽質疑環保局現有人力、車輛及清運路線，能否承接清運？環保局有責任對業者提高垃圾處理費表達立場，避免爆發「垃圾大戰」。