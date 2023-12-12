基隆社團「為愛傳承」 捐助13所校園弱勢學生
基隆市為愛傳承關懷協會今天傍晚舉辦溫馨送暖獎助學金頒發典禮，13所國中小的65名弱勢學生受惠。基隆市長謝國樑到場頒發感謝狀，感謝為愛傳承關懷協會出錢出力，幫助需要幫助的學生，用行動付出讓基隆更有愛。
為愛傳承關懷協會今年是第6年捐贈獎助學金，今年選擇基隆市規模較小的國中、小，每所學校由老師、主任推薦急需幫助的弱勢學生。國小學生每人2000元，國中學生每人3000元，今年共捐贈15萬元獎助學金。
基隆市政府教育處指出，獲頒獎助學金的學校為仙洞、中華、中山、港西、南榮、忠孝、和平、中正和東光國小，國中部分有南榮、正濱、信義與中山國中大德分校。
為愛傳承關懷協會理事長宋智鴻說，協會集合社會各行各業關心教育人士，大家有錢出錢有力出力，平時在基隆市校園聽聞有學生家中發生急難事件，幹部也都捐款挹注，希望盡棉薄之力，讓學生感受到社會各界的關心與溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言