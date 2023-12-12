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基隆社團「為愛傳承」 捐助13所校園弱勢學生

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市為愛傳承關懷協會理事長理事長宋智鴻（右一）今頒贈獎助學金給和平國小學生，由校長莊世杰（左二）代為接受；左一為教育處長楊桂杰。圖／基隆市為愛傳承關懷協會提供
基隆市為愛傳承關懷協會理事長理事長宋智鴻（右一）今頒贈獎助學金給和平國小學生，由校長莊世杰（左二）代為接受；左一為教育處長楊桂杰。圖／基隆市為愛傳承關懷協會提供

基隆市為愛傳承關懷協會今天傍晚舉辦溫馨送暖獎助學金頒發典禮，13所國中小的65名弱勢學生受惠。基隆市長謝國樑到場頒發感謝狀，感謝為愛傳承關懷協會出錢出力，幫助需要幫助的學生，用行動付出讓基隆更有愛。

為愛傳承關懷協會今年是第6年捐贈獎助學金，今年選擇基隆市規模較小的國中、小，每所學校由老師、主任推薦急需幫助的弱勢學生。國小學生每人2000元，國中學生每人3000元，今年共捐贈15萬元獎助學金。

基隆市政府教育處指出，獲頒獎助學金的學校為仙洞、中華、中山、港西、南榮、忠孝、和平、中正和東光國小，國中部分有南榮、正濱、信義與中山國中大德分校。

為愛傳承關懷協會理事長宋智鴻說，協會集合社會各行各業關心教育人士，大家有錢出錢有力出力，平時在基隆市校園聽聞有學生家中發生急難事件，幹部也都捐款挹注，希望盡棉薄之力，讓學生感受到社會各界的關心與溫暖。

基隆市為愛傳承關懷協會理事長理事長宋智鴻（右一）今頒贈獎助學金給中華國小學生，校長詹麗娟（左二）帶領學生收下並表達感謝；左一為教育處長楊桂杰。圖／基隆市為愛傳承關懷協會提供
基隆市為愛傳承關懷協會理事長理事長宋智鴻（右一）今頒贈獎助學金給中華國小學生，校長詹麗娟（左二）帶領學生收下並表達感謝；左一為教育處長楊桂杰。圖／基隆市為愛傳承關懷協會提供
基隆市長謝國樑（左）今天致贈感謝獎座感謝為愛傳承關懷協會，由協會理事長宋智鴻（右）代表接受。圖／基隆市為愛傳承關懷協會提供
基隆市長謝國樑（左）今天致贈感謝獎座感謝為愛傳承關懷協會，由協會理事長宋智鴻（右）代表接受。圖／基隆市為愛傳承關懷協會提供

小學生 謝國樑 基隆

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