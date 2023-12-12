快訊

挨轟來鬧的…上周復航「高雄至武漢」只飛一周就停飛 南方航空曝主因

薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了

基隆少女主題公車亮相 港灣城姬吉古拉、雨鳶旅程同行

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。記者邱瑞杰／攝影

基隆公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啟用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，以動漫形式設計，彰顯扶老愛幼形象，並營造青春活潑氛圍。公車內裝也布置動漫元素，期待創造具美感的有愛運輸場域，吸引更多民眾搭乘、打卡分享。

基隆市副市長邱佩琳出席啟用儀式時表示，基隆少女主題公車結合基隆觀光及扶老愛幼理念，為市公車建立新形象，在提升服務及安全至上前提下，讓市民在貼近生活的公車上，感受截然不同的搭車體驗。

基隆市公車處表示，目前營運車輛共164台，行駛55條路線，每年服務2200萬人次，僅次於台北市，是全國公共運輸市占比率第二高的縣市，也是目前全台唯二公營的公共運輸服務業。

公車處原有67輛低地板公車，新購6輛加入營運後，低地板公車的比例提升到48.17%。公車處長楊華中表示，6輛大型低地板公車的底盤、鈑金，都加強抗潮防銹處理，並配備全新整合的資訊系統以及防撞雷達偵測器、胎壓偵測器，更能及時掌握乘車資訊及公共運輸用路安全。

基隆少女車身彩繪名為「吉古拉」與「雨鳶」兩姊妹，吉古拉命名及設計概念來自在基隆稱為「吉古拉」的竹輪，雨鳶命名及設計概念，來自基隆被稱為雨都及市鳥黑鳶。市府希望新車上路，傳達基隆要成為亞洲最有愛城市的理念，成為亞洲最有愛的公車。

基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。圖／基市府提供
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。記者邱瑞杰／攝影
基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啓用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，車身內外都融入動漫元素。記者邱瑞杰／攝影

公車 基隆

延伸閱讀

基隆早年設吸菸區2大理由 減少邊走邊吸菸、菸蒂別亂丟

基隆社區管委會訴苦 委外清運垃圾明年大漲6成…住戶吃不消

基隆1國中校園回收室氧氣濃度過低 學生進入打掃暈眩送醫

基隆中和路交流道 將調整為左、右轉車道分流

相關新聞

基隆社區管委會訴苦 委外清運垃圾明年大漲6成…住戶吃不消

基隆市天外天焚化廠公告廢棄物處理費明年起漲價，社區民生垃圾維持原價，但有社區管委會代表今天說，接到清運業者通知，因應通膨...

基隆早年設吸菸區2大理由 減少邊走邊吸菸、菸蒂別亂丟

中正紀念堂因砍樹設「吸菸區」引發爭議。事實上，基隆市政府多年前也在二信公車循環站等人潮聚集處，設置吸菸區，希望還無法戒菸...

歷經波折...陽明交大醫院2期擴建今動土 邁向醫療新里程

歷經波折的國立陽明交大醫院2期擴建工程今天開工動土，醫院及校方感謝各界在蘭陽院區18年擴建過程中，給這座國內唯一位於非都...

花東部落青年團隊傳承文化 推半日遊與苧麻捻線工藝

觀光署花東縱谷國家風景區管理處為鼓勵部落青年發揮專才，利用技能與服務經營自有品牌，推動品牌夥伴改造計畫，其中兩大品牌工作...

影／台東群眾抗議堆肥場 縣府前怒嗆「縣長出來！」

今早台東海端、關山及鹿野三鄉鎮百餘民眾前往縣府抗議私人堆肥場，居民不滿設置過程未辦公開說明會，遞交陳情書與2千人連署書，...

暖手雨傘、科技跳繩 雨都學生作品在高雄發明展得獎

基隆市的學生參加第10屆高雄KIDE國際發明暨設計展，在來自全球31個國家發明人的445件作品中，獲得6金4銀及多項特別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。