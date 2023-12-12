基隆少女主題公車亮相 港灣城姬吉古拉、雨鳶旅程同行

基隆市公車處今天舉辦新購6輛低地板公車啟用活動，其中2輛是「基隆少女」主題公車，以動漫形式設計，彰顯扶老愛幼形象，並營造青春活潑氛圍。公車內裝也布置動漫元素，期待創造具美感的有愛運輸場域，吸引更多民眾搭乘、打卡分享。

基隆市副市長邱佩琳出席啟用儀式時表示，基隆少女主題公車結合基隆觀光及扶老愛幼理念，為市公車建立新形象，在提升服務及安全至上前提下，讓市民在貼近生活的公車上，感受截然不同的搭車體驗。

基隆市公車處表示，目前營運車輛共164台，行駛55條路線，每年服務2200萬人次，僅次於台北市，是全國公共運輸市占比率第二高的縣市，也是目前全台唯二公營的公共運輸服務業。

公車處原有67輛低地板公車，新購6輛加入營運後，低地板公車的比例提升到48.17%。公車處長楊華中表示，6輛大型低地板公車的底盤、鈑金，都加強抗潮防銹處理，並配備全新整合的資訊系統以及防撞雷達偵測器、胎壓偵測器，更能及時掌握乘車資訊及公共運輸用路安全。