國內首座清水地熱發電BOT案 獲天下城市治理卓越獎優選

宜蘭清水地熱電廠是全國第一座以BOT方式辦理成功的地熱發電廠，縣政府最近以「清水地熱電廠BOT案領頭羊」案，從全國215件提案中脫穎而出，以公私協力重新活化清水地熱閒置電廠，引地熱水發展觀光，榮獲天下雜誌評選為2023天下城市治理卓越獎「經濟成長組」優選。

縣長林姿妙今天在縣務會議表揚工商旅遊處，縣府表示，天下城市治理卓越獎以聯合國永續目標（SDGs）為核心，經3個月徵件及3輪評選，最後從20縣市的215件提案中，選出20件得獎專案，分別是「環境保護」（1件首獎及6件優選）、「社會進步」（1件首獎及6件優選）、「經濟成長」（1件首獎及5件優選）等3組獎項，一窺縣市以有限資源尋找特色出路，翻轉治理奇蹟。

縣府工旅處指出，清水地熱電廠民國69年開始運轉，82年因地熱井結垢阻塞，管線鏽蝕發電量只剩初期的1/10不到，暫停營運。之後，中油與台電在92年將閒置電廠、地熱井與管線設施移轉給宜蘭縣政府。

清水地熱電廠重新活化遭遇問題重重，包括政府無專業技術、建置成本過高、從申請、裝設、到躉售電力一路毫無前例可循，宜蘭縣政府深知清水地熱的前瞻性與未來發展的重要性，在無技術及資金下，於100年依「民間參與公共建設法」辦理「宜蘭縣清水地熱發電BOT案前置規劃計畫」。

縣政府以BOT+ROT引進民間資金與技術，終於106年7月14日與宜元股分有限公司簽訂BOT契約；110年10月27日取得電業執照後，同年11月23日舉行啟用典禮，成為全國第1座民營地熱發電廠，也是全國首座民間營運MW（百萬瓦）等級地熱電廠。