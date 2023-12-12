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出遊台東池上別忘了！ 中油這處特色公廁獲頒特優獎

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
環境部舉辦「全國績優公廁評比」，台灣中油公司直營的池上加油站公廁脫穎而出。圖／縣府提供
環境部舉辦「全國績優公廁評比」，台灣中油公司直營的池上加油站公廁脫穎而出。圖／縣府提供

歷經專家學者3個月實地考評作業，全國績優公廁評比出爐，台東池上中油直營加油站獲得「加油站類南區特優獎」及「特色公廁獎」，台東縣府環保局派員親贈紅榜恭賀。遊客出遊池上，也可以到特色公廁一遊。

環境部辦理112年「全國績優公廁評比活動」，近日公布37處全國績優公廁名單，「台灣中油公司直營池上加油站」環境舒適、造型可愛，獲得加油站類「南區特優獎」及「特色公廁獎」兩項大獎肯定。

環保局指出，環境部依據公廁類別與經營型態進行評比，區分為加油站、交通場站、超商、觀光遊憩及特色公廁獎等五大類，評分標準包含「公廁管理」、「硬體設施」、「教育宣導」及「質化說明」四大面向，公廁管理單位及地方政府推舉轄內優質公廁參選。

推薦名單出爐後，環境部聘請專家學者實地考評，除基本環境乾淨程度項目，同時納入友善設計、省水節能、企業社會責任、多元友善等永續環保指標。

縣府表示，許多中油加油站廁所都很有特色，感謝管理單位用心維護，池上加油站可做為其他公廁典範，帶動全縣公廁提升服務品質。

台灣中油公司直營池上加油站公廁環境舒適且乾淨，獲得「特優獎」及「特色公廁獎」。圖／縣府提供
台灣中油公司直營池上加油站公廁環境舒適且乾淨，獲得「特優獎」及「特色公廁獎」。圖／縣府提供

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