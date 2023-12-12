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花蓮跨年演唱會卡司曝光 畢書盡、品冠獨家獻唱

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮太平洋觀光節跨年晚會將施放寬度達200公尺，延伸至600公尺的高空煙火。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋觀光節跨年晚會將施放寬度達200公尺，延伸至600公尺的高空煙火。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，於31日晚間在東大門廣場登場。縣府觀光處今天公布完整跨年卡司，韓流天王畢書盡、情歌天王品冠、人氣樂團理想混蛋等10多組知名歌手開唱。明年為龍年，跨年夜煙火彈將將呈現左右來回效果，極具視覺饗宴，迎接2024年到來。

觀光處指出，跨年晚會確定卡司有畢書盡、品冠、新生代樂團理想混蛋、周予天、文慧如、聲林之王柏霖、Shawn尚融、九九、李東軒、秦宇子YUZI，以及大嘻哈時代小卡比、God Øne、芮鯊，還有花蓮之光阿蘭AC、舒比舒比、Real Life、吸血蚊子等歌手。

觀光處長張志翔表示，為迎接龍年到來，跨年煙火展現壯觀視覺效果，施放寬度達200公尺，延伸至600公尺的高空，而且煙火彈將呈現左右來回跑動的施放效果，像騰龍般扶搖直上，展現多種樣式煙火。

張志翔指出，活動與縣內各店家合作，30、31日兩天在花蓮縣店家消費，持單筆300元以上的發票或是蓋有統一編號店章的收據，演唱會期間31日晚間6時至凌晨0時0分，到跨年演唱會大會服務台，每1張發票或是蓋有統一編號店章的收據可兌換1張摸彩券（金額不累加），獎品有iPad平板、任天堂Switch、Dyson吹風機等大獎，活動募得發票將全數捐給花蓮縣社福團體。

另外，跨年晚會當天下午6時至隔日凌晨1時會場周邊交通管制，包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。欲搭乘大眾運輸的旅客，可到花蓮車站的花蓮轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運1129、1132、1136、1139、太魯閣客運301路線，於「中華站」下車後步行至活動會場。

花蓮太平洋觀光節跨年晚會將於31日晚間在東大門廣場登場，卡司有畢書盡等10多組知名歌手。圖／花蓮縣政府提供
花蓮太平洋觀光節跨年晚會將於31日晚間在東大門廣場登場，卡司有畢書盡等10多組知名歌手。圖／花蓮縣政府提供

跨年晚會 花蓮 發票

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