歷經波折...陽明交大醫院2期擴建今動土 邁向醫療新里程

歷經波折的國立陽明交大醫院2期擴建工程今天開工動土，醫院及校方感謝各界在蘭陽院區18年擴建過程中，給這座國內唯一位於非都會區國立大學附設醫院的協助，預算37.7億元的醫療大樓及教學研究大樓工程預計2027年完工，宜蘭醫療硬體水準將邁向新里程碑。

參與動土典禮包括立法院長游錫堃、國立陽明交通大學校長林奇宏、教育部次長劉孟奇、縣長林姿妙、議長張勝德及市長陳美玲等人。陽明交大醫院擴建案是2005年游錫堃擔任行政院長時匡列63億元預算，因故遭刪減至20億元，改採2階段擴建，2016年10月蘭陽院區1期工程完成，爭取2期工程，去年獲中央核定41.86億元，因疫情及物價上漲等因素，工程4次流標，今年9月以37.7億元發包兩棟大樓工程。

醫療大樓地上10層、地下3層，教學研究大樓地上4層，總床數將達到862床，其中一般急性病床499床，特殊病床363床，手術室從原本的10間，增建至18間，加護病房床數也來到59床；考量國5塞車等宜蘭特殊地理環境，建置「東台灣醫院唯一的頂樓直升機停機坪」，往後在台灣東北的咽喉重處，突破地理屏障提供快速救援。

醫院院長楊純豪感謝18年來各界協助，跨出重大醫療建設里程碑，後續的軟硬體建設肯定不輕鬆，期盼把這座設計最好的醫院獻給宜蘭人；林奇宏校長表示，學校以「深耕在地、連結國際」為使命，擴建完成後將成為台灣東北角的醫學重鎮。

院長游錫堃表示，終於看到2期大樓動土典禮，感動與感謝；他擔任行政院長時苦思如何解決宜蘭醫療資源不均的問題，當時吳妍華前校長是主要窗口，居中協調提供協助，促成此事；直到2005年1月25日終於突破困境，核定規劃興建教學醫院，未料他卸任後，原本行政院所匡列的63億元預算因故遭刪減至20億元。

教育部次長劉孟奇表示，中央會把過去刪掉的預算補回來，而且保證更多，2期工程顧及鄉親需求，停車位不能減少，而且把耐震、停機坪及智慧醫療全都加進來；縣長林姿妙說，宜蘭溪北及溪南醫療資源不平均，縣府全力協助醫院擴建，尤其疫情期間補助醫院成立快篩實驗室，就地提供便捷快速服務。