花東部落青年團隊傳承文化 推半日遊與苧麻捻線工藝

觀光署花東縱谷國家風景區管理處為鼓勵部落青年發揮專才，利用技能與服務經營自有品牌，推動品牌夥伴改造計畫，其中兩大品牌工作室遊程獲得入選，有騎單車認識布農族半日遊、體驗製作苧麻捻線工藝等，以原鄉文化為內涵推出特色旅遊行程，盼吸引更多部落青年接力。

縱管處表示，今年主辦「縱谷原遊會—品牌夥伴改造計畫」，持續挖掘並支持花蓮在地部落團隊，注入青年文化創意，用原鄉文化帶領遊客了解山林智慧及部落故事，以遊程組入選的是「達娜文化分享空間」及「兒路創作藝術工寮」。

「達娜文化分享空間」位於花蓮玉里鎮，「達娜（TANA）」是布農族語刺蔥的意思，團隊成員多為布農族，以自行車漫遊方式帶領遊客從不同的角度認識玉里鎮、卓溪鄉，了解當地布農族部落的故事。

其中「玉溪文化騎讀半日遊」從玉里火車站集合出發，沿途造訪玉里神社、卓溪鄉入口意象、卓溪露德聖母朝聖地、及花東縱谷展望，全長大約10公里，預計3小時，從布農族族人的角度，沿途講解歷史及族群遷徙的故事。

在花蓮秀林鄉銅門部落成立的表演藝術團體「兒路創作藝術工寮」，太魯閣語「elug」中文為路的意思，從表演藝術跨領域跨足觀光遊程，推出多項部落工藝及療癒體驗，帶領遊客走進銅門部落，體驗原民傳統工藝。

「半日遊苧麻捻線工藝」遊程帶領遊客認識傳統苧麻編織流程，讓遊客體驗「捻線」，從而了解太魯閣族女子的編織技能與文化傳承意涵，另有銅門刀製作、參觀織布坊、製作口簧琴、木瓜溪療癒體驗等遊程。