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暖手雨傘、科技跳繩 雨都學生作品在高雄發明展得獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為基隆參賽學校選手合影。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為基隆參賽學校選手合影。圖／基市府教育處提供

基隆市的學生參加第10屆高雄KIDE國際發明暨設計展，在來自全球31個國家發明人的445件作品中，獲得6金4銀及多項特別獎。教育處代理處長楊桂杰肯定學生表現，並希望得獎學校傳承經驗，讓基隆培育出更多具創造力與國際能力的人才。

高雄KIDE國際發明暨設計展由台灣發明商品促進協會、世界發明智慧財產聯盟總會籌辦，參賽者需要全程以英語向評審解說作品。基隆學生南下參賽，與全球31個國家發明人一較高下。

基隆市得獎作品及獎項包括二信高中暖手雨傘，將雨傘跟手套作結合，讓大家在寒冷的冬天雨夜，雙手也不怕受寒，獲得金牌獎。智能防災警報器獲金牌獎及澳門特別獎、多功能綠化發電魚缸獲金牌獎及澳門特別獎、馬來西亞特別獎、火災逃生燈獲銀牌獎及歐盟特別獎及安全有保障銀牌獎。

成功國中學生發明的科技跳繩，有助克服基隆多雨、戶外運動不易的問題，並讓跳繩成為運動、健身及檢測健康的科技用品，兼具實用性及創意性，獲金牌獎及多倫多特別獎。

中正國小學生為長者發明可以警示站姿的智慧護膝，還能為長時間坐著讀書的同學設定正確坐姿，減少膝蓋受損與駝背等問題，獲金牌獎及波蘭特別獎。

暖西國小讀書好夥伴作品，透過空氣品質及二氧化碳濃度的監測裝置，提醒空間內的學生適當走動及換氣，保障學生的健康及學習，獲金牌獎、如廁請對準獲銀牌獎及澳門特別獎。

深美國小二次提醒書包，以不同燈光代表不同科目，與對應警報聲作為提醒，減少發生學生忘記帶作業的問題，提升整體的學習效率，獲銀牌獎、澳門特別獎及英國特別獎。

楊桂杰表示，學生們透過參加發明展，有助培養創意思考、動手實作與解決問題能力，是非常好的學習歷程，有助未來能力養成，也希望得獎的學校把經驗傳承出去，讓基隆培育出更多具創造力與國際能力的人才。

基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為二信學生與作品合影。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為二信學生與作品合影。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為成功國中學生及作品。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為成功國中學生及作品。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為中正國小學生介紹作品。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為中正國小學生介紹作品。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為深美國小學生及作品。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為深美國小學生及作品。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為中正國小合影。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為中正國小合影。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為暖西國小學生及作品合影。圖／基市府教育處提供
基隆市學生參加高雄KIDE國際發明暨設計展，獲得6金4銀及多項特別獎。圖為暖西國小學生及作品合影。圖／基市府教育處提供

特別獎 基隆 金牌

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