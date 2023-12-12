允諾蘭嶼2年內電線地下化

小犬颱風重創蘭嶼，部落及環島公路百餘盞路燈至今不亮，日前發生年輕教師疑因夜間照明不足車禍喪命，行政院長陳建仁昨赴蘭嶼視察全島復原情況，肯定台電公司協助住家復電，預計最快1年半全島電線完成地下化；縣府建設處表示，已動用災害準備金協助公所，月底前先修好部落路燈。

小犬颱風10月3日襲台，蘭嶼全島2423戶停電，台電搶修至10月9日深夜全島復電，不過至今仍有百餘盞路燈不亮，上月10日24歲男教師夜間騎車，疑走錯路人車墜入溪谷身亡，親友怒斥環島路燈未修繕造成憾事。

陳建仁昨赴蘭嶼視察台電線路地下化工程、椰油國小、衛生所、住宅災損及修繕辦理情形，感謝台電努力，蘭嶼才能這麼快通電，政府也編列10億元將全島電線地下化，預計快則1年半，慢則2年一定會完成。已請台電幫忙盡速完成。

陳建仁說，蘭嶼拼板舟文化一定要保存，雖然拼板舟沒登記船隻，也請文化部以文化重要資產進行補助，盼明年飛魚季前恢復。

建設處說，受限東北季風強勁及技術人力不足，蘭嶼路燈修繕進度受影響，各部落路燈預計年底前完成，環島公路最慢明年4月完成。