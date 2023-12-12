防滑條貼溜滑梯扶手 童遊玩擦傷

基隆市七堵區公所委由廠商到社區公園的溜滑梯黏貼防滑條，工人理應把如磨砂紙的防滑條，橫向貼在階梯上，卻直向貼在滑道的扶手上，導致至少3名孩童玩溜滑梯時手部擦傷破皮。市長謝國樑說，市府明顯有疏失，內部會檢討，並向民眾致歉。

基隆市永平公園的溜滑梯階梯黏貼防滑條，工人把如磨砂紙的防滑條貼在扶手上，造成小朋友玩溜滑梯時手部擦傷破皮。圖／基市府提供

謝國樑表示，得知孩子們在公園遊戲擦傷，相當心疼。永平公園溜滑梯防滑條設置不當，屬於明顯的疏失，市府將檢討廠商與區公所，避免遊具傷人事件再發生。

七堵區長馮及安說，設在永平公園的溜滑梯表面是金屬材質，左右滑道間的階梯沒有防滑條，因此委請廠商加裝。工人8日下午到公園施工，未知會區公所和里辦公處，沒想到竟把防滑條貼在滑道的扶手，造成孩童受傷。

馮及安表示，當天學校放學後，有小朋友到永平公園遊玩，孩童手握滑梯扶手往下溜時，小手遭防滑條粗糙表面摩擦破皮。區公所接獲家長反映後，封閉溜滑梯並撕掉扶手上防滑條，後續將檢視滑梯全面改善。