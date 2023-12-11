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基隆中和路交流道 將調整為左、右轉車道分流

中央社／ 基隆11日電

基隆港西岸聯外道路中和路交流道由於出口僅1線車道，尖峰時段時常造成回堵，基隆市府規劃將停止線往前挪移增加空間調整設置左、右轉車道分流，工程預計明年2月底前完成。

基隆市長謝國樑、民進黨基隆市議員施偉政、國民黨基隆市議員郭美秀和交通部高速公路局人員，今天下午前往中和路匝道會勘。

中和路交流道出口緊鄰「無名道路」，以紐澤西護欄區隔，基隆市政府交通處長王圳宏簡報表示，交通處規劃延伸紐澤西護欄，並增設槽化線調整路型，匝道出口就有約9公尺到11公尺長度可劃設左、右轉專用道。

王圳宏表示，因應路口車道修正，原先劃設在中和路交流道出口的行人穿越線也會調整至前方路口，並對左轉往中和路的車道，設置相關號誌及增設導引線，疏導下交流道的車流。

謝國樑指出，市府目前規劃在交流道口靠近中和路口調整成2車道，分為右轉車道及左轉車道分流，並在路側劃設槽化線，預計明年2月底前完成後可望疏導更多車流。

施偉政表示，交通處提出方案由於是延伸紐澤西護欄至中和路交會處，劃設各3公尺寬的左轉和右轉車道，在會車上仍有一定程度的危險，希望能移除現有紐澤西護欄增加面積，在「無名道路」上劃設車道，才是真正拓寬匝道。

車道 基隆港 謝國樑

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