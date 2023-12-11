宜蘭市優良市集與樂活名攤勇奪經濟部93顆星 大躍進3倍

宜蘭市公所輔導綠九、南北館市場及東門夜市參與2023年經濟部優良市集暨樂活名攤評選，成績大放異彩，不但綠九市場蟬聯4星優良市集，更有35家業者獲選樂活名攤奪星，總獲星級數高達93顆星，將近前一年的3倍，摘星大躍進。

宜蘭市的攤商拿下經濟部評選亮眼成績，讓業者感到開心振奮，市長陳美玲今天頒贈獎狀及獎勵金，鼓勵業者再接再厲，提供消費者更好服務品質，也期盼爭取來年更高星等評級。

宜蘭市市場管理所表示，在優良市集方面，綠九市場成功蟬聯4星寶座；在樂活名攤方面，吾梅肉號（98號攤）勇奪五星名攤、日展菓菜行（41號攤）則是四星名攤，另新增9家獲選1至3星的名攤業者，包含生鮮肉舖、加工食品、熟食與服飾業。

特別的是，綠九市場入選評等的攤商種類，從原本集中在生鮮為主，已逐步拓展到各類業者，不僅是每年評選常勝軍，更突顯成功轉型成為全方位市集。

至於採買人氣旺盛的南館與北館市場，今年也出現獲獎新面孔，包含南館市場的文青早餐店「壓磚奶酥早午餐」，初次參加就獲3星評級；北館市場的新店家「北館剉冰」與經常要預訂才買得到、主打紫米芋頭的「金同春米粿」都獲得2星評等，印證南北館市場「美食滿滿」的印象。

首度參與樂活名攤評選的東門夜市是這次評比的大黑馬，一舉入選21家，囊括總星數高達54顆星，東門夜市經典款的可麗餅、潤餅、豆花、飲料、碳烤、鹹酥雞、鹽水雞、糖炒栗子等攤位都有業者入選，近年廣受歡迎的雞蛋仔、烤鳥蛋、魚蛋與韓式炸雞也在獲選之列；東門夜市的美食多樣化，不論想飽餐一頓還是宵夜點心，一應俱全，是在地人與觀光客都喜愛的夜市。

陳美玲表示，今年是宜蘭市各市場與夜市的豐收年，除了疫情後民生消費回流，市公所更加努力投入行銷，並與攤商業者共同提升服務品質，才能在「優良市集暨樂活名攤」評選奪下破紀錄的93顆星佳績，較前一年32顆星，成長幅度達191％，這是對宜蘭市難得的肯定，未來會繼續攜手打拚。