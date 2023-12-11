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台東台鐵宿舍閒置 文化界催生遺構公園

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台鐵舊宿舍群保有清水紅磚牆面，散發獨特美感，內部多閒置未利用。記者徐白櫻／攝影
台鐵舊宿舍群保有清水紅磚牆面，散發獨特美感，內部多閒置未利用。記者徐白櫻／攝影

台東市鐵花村東南側台鐵舊宿舍保有清水紅磚牆面，連棟式建築如時代記憶，近日部分宿舍遭拆除引發文化界關注，疾呼台鐵重視文化資產，催生台東首座遺構公園；台鐵台東段表示，整體宿舍暫無拆除計畫，目前仍是員工宿舍，未來定位須凝聚共識；縣府文化處表示，舊宿舍群是歷史脈絡一部分，盼在文化保存與發展間取得平衡。

台東專科學校建築科副教授顧超光指出，台鐵舊宿舍群未登錄歷史建築，但外觀是清水紅磚牆面，美麗又精緻，若能把舊建物元素當作景觀之一，發展「遺構公園」，必能增添鐵花村文化內涵。

「鐵花村人多，絕不會成蚊子館！」顧超光說，各地眷村修復後頗受年輕人歡迎，新景點若規畫成背包客棧、創意商店或文創基地，對鐵花村有加乘效果。

文化處長李吉崇表示，舊宿舍群是文化財，支持設置遺構公園，朝多功能、多面向思考設計；台東工務段表示，舊宿舍動工範圍委由縣府管理，其餘無拆除計畫。

宿舍 台東 鐵花村

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