試營運人氣旺 基隆塔、信二防空洞 16日正式啟用

基隆市新地標基隆塔、信二防空洞昨天是試營運最後一天，好天氣催出參觀人潮。基隆市文化局表示，基隆塔16日正式啟用時，設在過道的遠見國際人文空間、主普壇後方的崆書屋，將同步開業。基隆塔的電梯年底前仍可免費搭，後續經營模式待市府決定後公布。

市府日前宣布串連基隆山、海、城三者的基隆塔及信二防空洞12月5日至10日試營運6天，開放民眾免費參觀，民眾可經由中正公園步道串連基隆塔和信二防空洞，體驗全新立體遊憩動線。

文化局統計試營運參觀人次，前兩天分別5000、7000多人，第3天起每天破1萬人。因應人潮眾多，文化局調整基隆塔入口排隊動線，進場遊客從無障礙空間進入，出場遊客只能從樓梯下樓，有家長得抬嬰兒車走樓梯。

信二防空洞空間較狹窄，文化局派志工在入口控管人流，同時段維持約30個人在洞內。設在防空洞的電梯，可讓民眾搭乘直達山麓的扇形廣場，民眾不用從信二路中正公園拱門爬階梯上山。試營運前兩天遇下雨，電梯故障，第3天才修復。

文化局副局長李添慶說，基隆塔、信二防空洞試營運期間，同時段要安排約30名人力引導遊客，基隆塔16日正式啟用後，到年底前仍開放免費搭電梯，可登上頂樓欣賞市港美景，或到遠見人文空間。