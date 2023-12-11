張景嵐秀美背 行銷花蓮觀光

花蓮縣政府邀請花蓮女兒、知名藝人張景嵐拍攝形象影片，行銷觀光，其中享受溫泉好湯時，張景嵐秀出美麗背影的畫面，讓不少人直呼「戀愛了」，期望有天能與親友一起到花蓮旅遊。

縣府觀光處長張志翔表示，觀光形象影片「洄瀾，回嵐」邀請藝人張景嵐擔任主角，帶領觀眾感受太魯閣雄渾的自然景觀，在七星潭傾聽浪花拍岸與體驗浪漫疊石傳說，從193縣道、安通溫泉區及赤科山、六十石山上俯瞰花東縱谷景致，到東大門夜市及原民慢食據點品嘗美食，在雲山水體驗划舟行程，感受慢活節奏。

張景嵐的父親是國民黨花蓮縣黨部主委張逸華，這次有機會回花蓮拍攝形象影片，讓她感到興奮又驕傲，在拍攝時喚起小時候回到家鄉，跟父母親及爺爺、奶奶闔家出遊的回憶，感謝縣府邀請讓她能與藝人好友陳育涵合作，介紹花蓮打卡景點。

她透過影片介紹花蓮沉靜而富饒的土地，期盼全世界旅人能和她一起「洄」家，感受浪花的心跳、微風的低吟，體驗花蓮的獨特之美。

觀光處表示，該影片7分鐘，除透過YouTube、花蓮觀光粉絲團及花蓮觀光資訊網於網路上推播，年底也將會在太平洋觀光節跨年演唱會、太平洋燈會等播送。